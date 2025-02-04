MELOVIN рассекретил, за кого болеет на Нацотборе Евровидения-2025

Уже 8 февраля состоится финал Национального отбора, где среди 10 участников выберут представителя Украины на Евровидение–2025. О своем фаворите высказался известный артист MELOVIN.

Он представлял Украину на Евровидении в 2018 году. Константин Бочаров признался, за кого будет болеть на Нацотборе в этом году и объяснил почему. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал MELOVIN.

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Так, выяснилось, что больше всего среди финалистов Национального отбора MELOVIN нравится FIЇNKA с конкурсной песней "Культура".

Это самое яркое, что я вижу в этом году. Мне интересно понаблюдать, как это будет вживую... Давай, малая, зажигай,

– сказал исполнитель.

Он добавил, что не будет смотреть Нацотбор на Евровидение-2025 по телевизору, ведь будет в этот момент за кулисами и на сцене музыкального конкурса.

Видео MELOVIN: смотрите онлайн

Отметим, Национальный отбор на песенный конкурс Евровидение-2025 должен стать грандиозным шоу европейского уровня.

Что известно о Нацотборе-2025

Креативный директор Герман Ненов рассказал, что событие будет иметь все характерные элементы главного песенного конкурса Европы, включая грин-румы для участников, яркие интервал-акты, стильные посткарды и впечатляющее открытие.

В финале Нацотбора-2025 выступят десять конкурсантов, каждый из которых представит на сцене собственный трек.

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Зрители смогут посмотреть трансляцию Национального отбора на телеканале "Суспільне Культура", а также на официальном сайте "Суспільного", на страницах "Суспільного" и "Евровидение Украина" в Facebook, на сайте Евровидения в Украине и в приложении "Дія", выбрав "Дія. ТВ" и канал "Суспільне Культура HD".