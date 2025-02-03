Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Bezodnya Music. Кондратюк вместе с музыкальным обозревателем Максом Нагорняком прослушал треки всех финалистов и высказался о каждом из них.

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Игорь Кондратюк подчеркнул, что ему важно увидеть выступления артистов вживую в финале Нацотбора на Евровидение-2025. Однако шоумен таки составил собственный рейтинг. По его мнению, наименьшие шансы поехать на песенный конкурс у Future Culture с песней Waste My Time, а самые высокие – у Ziferblat с песней Bird of pray.

Рейтинг финалистов Нацотбора-2025 от Кондратюка

  1. Ziferblat – Bird of pray.
  2. KHAYAT – Honor.
  3. KRYLATA – Stay true.
  4. Маша Кондратенко – No time to cry.
  5. MOLODI – My sea.
  6. Абие – "Дім".
  7. Влад Шериф – Wind of change.
  8. FIЇNKA – "Культура".
  9. "ДК Энергетик" – "Сіль".
  10. Future Culture – Waste My Time.

По словам Кондратюка, у KHAYAT, KRYLATA и Маши Кондратенко композиции похожи в музыкальном смысле.

Коротко о Нацотборе на Евровидение-2025

  • Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение-2025 состоится в субботу, 8 февраля, и пройдет в формате телевизионного концерта. Трансляция начнется в 18:30.
  • Победителя определят по результатам голосования членов жюри и зрителей. В этом году будут судить участников Джамала, лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец и фронтвумен Go_A Екатерина Павленко.
  • В финале зрители смогут проголосовать с помощью СМС-сообщения или в приложении Дія.
  • Вести шоу будут Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.