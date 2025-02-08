Как голосовать в финале Нацотбора на Евровидение-2025: инструкция, чтобы поддержать фаворита

8 февраля в Киеве выберут представителя Украины на Евровидение-2025. В прямом эфире 10 участников представят свои песни, а профессиональное жюри и зрители выберут того, кто уже в мае выступит в швейцарском Базеле.

24 Канал расскажет, как проголосовать на Нацотборе на Евровидение, чтобы поддержать своего фаворита. А также узнайте, какие изменения в правилах голосования ввели в этом году.

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Как проголосовать в финале Нацотбора

Результаты Национального отбора Евровидения будут определять голосованием члены жюри и зрители. Поскольку в прошлом году приложение Дия не смогло справиться с нагрузкой, то в этом году организаторы добавили возможность СМС-голосования. Для этого нужно отправить сообщение на номер 7576 с кодом от 1 до 10 (выбираете тот, который соответствует порядковому номеру участника).

Влад Шериф – Wind of change Абіє – "Дім" MOLODI – Мое море Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No Time To Cry KHAYAT – Honor FIЇNKA – "Культура" КRYLATA – Stay True Ziferblat – Bird of Pray "ДК Енергетик" – "Сіль"

Важно! С одного телефонного номера будет засчитано одно СМС-сообщение за одного финалиста.

Однако в Дии также можно будет поддержать своего фаворита. Участие в онлайн-опросе смогут принять граждане в возрасте от 14 лет. Чтобы отдать свой голос, нужно зайти в Дию, выбрать раздел "Сервисы", а затем – "Опрос".

Начало зрительского голосования начнется после выступления десятого финалиста. О старте в прямом эфире объявят ведущие – Маша Ефросинина, Василий Байдак и Тимур Мирошниченко.

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