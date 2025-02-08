Как голосовать в финале Нацотбора на Евровидение-2025: инструкция, чтобы поддержать фаворита
8 февраля в Киеве выберут представителя Украины на Евровидение-2025. В прямом эфире 10 участников представят свои песни, а профессиональное жюри и зрители выберут того, кто уже в мае выступит в швейцарском Базеле.
24 Канал расскажет, как проголосовать на Нацотборе на Евровидение, чтобы поддержать своего фаворита. А также узнайте, какие изменения в правилах голосования ввели в этом году.
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Как проголосовать в финале Нацотбора
Результаты Национального отбора Евровидения будут определять голосованием члены жюри и зрители. Поскольку в прошлом году приложение Дия не смогло справиться с нагрузкой, то в этом году организаторы добавили возможность СМС-голосования. Для этого нужно отправить сообщение на номер 7576 с кодом от 1 до 10 (выбираете тот, который соответствует порядковому номеру участника).
- Влад Шериф – Wind of change
- Абіє – "Дім"
- MOLODI – Мое море
- Future Culture – Waste My Time
- Маша Кондратенко – No Time To Cry
- KHAYAT – Honor
- FIЇNKA – "Культура"
- КRYLATA – Stay True
- Ziferblat – Bird of Pray
- "ДК Енергетик" – "Сіль"
Важно! С одного телефонного номера будет засчитано одно СМС-сообщение за одного финалиста.
Однако в Дии также можно будет поддержать своего фаворита. Участие в онлайн-опросе смогут принять граждане в возрасте от 14 лет. Чтобы отдать свой голос, нужно зайти в Дию, выбрать раздел "Сервисы", а затем – "Опрос".
Начало зрительского голосования начнется после выступления десятого финалиста. О старте в прямом эфире объявят ведущие – Маша Ефросинина, Василий Байдак и Тимур Мирошниченко.
Главное о Евровидении-2025
- В 2025 году песенный конкурс примет город Базель, что в Швейцарии.
- Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, в гранд-финал проведут 17 мая.
- Согласно результатам жеребьевки стало известно, что Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2025.
- Основной локацией станет арена St. Jakobshalle. Дополнительно в городе построят Arena Plus – специальное пространство для публичных просмотров шоу.