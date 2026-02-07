Как проходит финал Национального отбора на Евровидение-2026: текстовая трансляция

Наконец начинается долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2026. Сегодня, 6 февраля, украинцы выберут, кто будет представлять страну уже в мае в Австрии.

Зрителей ждет невероятное шоу, ведущими которого станут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Мы увидим выступления 10 финалистов, которые будут бороться за звание победителя. Текстовую трансляцию финала со всеми деталями читайте на сайте 24 Канала.

Не пропустите Украина выбирает представителя на Евровидение-2026: онлайн-трансляция финала Нацотбора

Следующей свой номер представила Monokate – Екатерина Павленко. Она уже была и на Нацотборе, и на Евровидении. Но на этот раз артистка заявляет о себе как о сольной певице. Ее композиция ТҮТ содержит элементы фолка и электроники.

Под номером 2 выступают MOLODI, которые во второй раз вернулись за победой на Нацотбор. Их песня, где соединился драйв, энергия, и мотивационный настрой, называется Legends. Своим треком Кирилл и Иван призывают не бояться амбиций, верить в себя и двигаться вперед.

Первой на сцену Нацотбора выйдет Valeriya Force – украино-американская певица. Ее главный месседж – оставаться человечными даже в самое сложное время. В песне Open Our Hearts соединились современный поп, мощный вокал и речитатив.



Интересно, что аранжировкой песни занимался американский продюсер, сотрудничавший с Эминемом.

Valeriya Force открыла Нацотбор с треком Open Our Hearts: видео

На Нацотборе почтили минутой молчания всех тех, кто отдал жизнь за Независимость Украины. И призвали присоединиться к благотворительному сбору для протезирования ветеранов.

Тимур и Леся объявили членов жюри: это победительница Евровидения-2004 Руслана, певица Злата Огневич, композитор Евгений Филатов, директор "ХитFM" Виталий Дроздов, режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко. В этом году их представили как экспертов, которые будут оценивать песни и номера по четким критериям.

Ведущими Национального отбора в этом году стали: неизменный комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк, которая впервые сопровождает коллегу на этой сцене.

Далее на сцену Нацотбора вышли все финалисты. Напомним порядок их выступления: Valeriya Force, MOLODI, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil, "ЩукаРиба".



Порядок выступления финалистов / Фото Евровидение Украина

Концерт открывают прошлогодние представители Украины на Евровидении – группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Напомним, что в 2025 году в Базеле коллектив занял 10 место в финале.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео

Финал Национального отбора транслируется в записи. Концерт записали накануне. Такое решение, как и в прошлом году, приняли из-за угрозы воздушных тревог. Объявление результатов будет происходить вживую.

Официально начинается финал Национального отбора на Евровидение-2026! Всего за несколько часов Украина узнает имя своего представителя на крупнейшем песенном конкурсе Европы.



Вечер Нацотбора / Фото Евровидение Украина

В 18:00 стартовало предшоу, ведущей которого является Анна Тульева. Зрители получили возможность узнать о пути команд и артистов – от первых решений до репетиций, изменений в своих образах и треках и выхода на большую сцену. Предшоу показало не только процесс подготовки финалистов, но и то, почему Нацотбор всегда так важен для Украины.