8 февраля, 17:30
Я на правильном пути, – LAUD прокомментировал проигрыш на Нацотборе-2026

Мария Примыч
Основні тези
  • LAUD занял второе место в финале Национального отбора на Евровидение-2026 и поблагодарил украинцев за поддержку через социальные сети.
  • Артист подчеркнул, что их команда выложилась на максимум, и отметил важность качественной музыки, которая должна звучать в Украине и за ее пределами.

7 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026. По результатам голосования жюри и зрителей победу одержала LELÉKA, а второе место занял LAUD.

Серебряный призер песенного конкурса уже отреагировал на свой результат. Он обратился к поклонникам в социальных сетях, пишет 24 Канал.

LAUD записал видеообращение к поклонникам, которое опубликовал в инстаграме. Он заверил, что видит все сообщения, и обязательно на них ответит. Артист поблагодарил украинцев за поддержку.

Оценки показали, что я действительно на правильном пути. Я сделал все правильно и честно. Большое спасибо вам и люблю вас всех, 
– сказал он.

У Threads LAUD заявил, что они с командой выложились на максимум. Он отметил, что фирменная качественная современная музыка должна звучать не только в Украине, но и за ее пределами.

Ваши оценки и оценки жюри показали, что когда ты действительно работаешь над собой каждый день и остаешься честным в своих проявлениях, тебя слышат и поддерживают, 
– добавил певец.

Финалист Национального отбора на Евровидение-2026 также отметил, что команде удалось реализовать номер так, как он хотел, поэтому LAUD чувствует себя счастливым.

Костюм, свет, графика, песня. Тот момент, когда ты выходишь на сцену и чувствуешь – это оно, 
– написал артист.

Как судьи оценили выступление LAUD на Нацотборе-2026?

  • LAUD выступил на сцене Нацотбора на Евровидение-2026 с песней Lightkeeper, которая посвящена каждому украинцу – охраннику света для Европы и всего мира.

  • Злате Огневич выступление певца понравился, однако она заметила, что стоит доработать вокальную аранжировку. Константин Томильченко признался, что LAUD – его фаворит.

  • По мнению Евгения Филатова, конкурсанту не хватило смелости, а Виталий Дроздов сказал, что LAUD – сильный вокалист, однако наблюдать за ним не столь интересно, как слушать.