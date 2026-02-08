Я на правильном пути, – LAUD прокомментировал проигрыш на Нацотборе-2026

7 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026. По результатам голосования жюри и зрителей победу одержала LELÉKA, а второе место занял LAUD.

Серебряный призер песенного конкурса уже отреагировал на свой результат. Он обратился к поклонникам в социальных сетях, пишет 24 Канал.

LAUD записал видеообращение к поклонникам, которое опубликовал в инстаграме. Он заверил, что видит все сообщения, и обязательно на них ответит. Артист поблагодарил украинцев за поддержку.

Оценки показали, что я действительно на правильном пути. Я сделал все правильно и честно. Большое спасибо вам и люблю вас всех,

– сказал он.

У Threads LAUD заявил, что они с командой выложились на максимум. Он отметил, что фирменная качественная современная музыка должна звучать не только в Украине, но и за ее пределами.

Ваши оценки и оценки жюри показали, что когда ты действительно работаешь над собой каждый день и остаешься честным в своих проявлениях, тебя слышат и поддерживают,

– добавил певец.

Финалист Национального отбора на Евровидение-2026 также отметил, что команде удалось реализовать номер так, как он хотел, поэтому LAUD чувствует себя счастливым.

Костюм, свет, графика, песня. Тот момент, когда ты выходишь на сцену и чувствуешь – это оно,

– написал артист.

Как судьи оценили выступление LAUD на Нацотборе-2026?