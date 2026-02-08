Укр Рус
8 лютого, 17:30
3

Я на правильному шляху, – LAUD прокоментував програш на Нацвідборі-2026

Марія Примич
Основні тези
  • LAUD посів друге місце у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 і подякував українцям за підтримку через соціальні мережі.
  • Артист підкреслив, що їхня команда виклалася на максимум, і наголосив на важливості якісної музики, яка повинна звучати в Україні та за її межами.

7 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026. За результатами голосування журі та глядачів перемогу здобула LELÉKA, а друге місце посів LAUD.

Срібний призер пісенного конкурсу вже відреагував на свій результат. Він звернувся до прихильників у соціальних мережах, пише 24 Канал.

LAUD записав відеозвернення до шанувальників, яке опублікував в інстаграмі. Він запевнив, що бачить усі повідомлення, і обов'язково на них відповість. Артист подякував українцям за підтримку.

Оцінки показали, що я дійсно на правильному шляху. Я зробив усе правильно та чесно. Дуже дякую вам і люблю вас усіх, 
– сказав він.

У Threads LAUD заявив, що вони з командою виклались на максимум. Він наголосив, що фірмова якісна сучасна музика повинна звучати не лише в Україні, а й за її межами.

Ваші оцінки та оцінки журі показали, що коли ти дійсно працюєш над собою кожного дня і залишаєшся чесним у своїх проявах, тебе чують і підтримують, 
– додав співак.

Фіналіст Національного відбору на Євробачення-2026 також зазначив, що команді вдалося реалізувати номер так, як він хотів, тож LAUD почувається щасливим.

Костюм, світло, графіка, пісня. Той момент, коли ти виходиш на сцену та відчуваєш – це воно, 
– написав артист.

Як судді оцінили виступ LAUD на Нацвідборі-2026?

  • LAUD виступив на сцені Нацвідбору на Євробачення-2026 з піснею Lightkeeper, яка присвячена кожному українцю – охоронцю світла для Європи та всього світу.

  • Златі Огнєвіч виступ співака сподобався, проте вона зауважила, що варто допрацювати вокальне аранжування. Костянтин Томільченко зізнався, що LAUD – його фаворит.

  • На думку Євгена Філатова, конкурсанту не вистачило сміливості, а Віталій Дроздов сказав, що LAUD – сильний вокаліст, проте спостерігати за ним не настільки цікаво, як слухати.