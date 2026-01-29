Первые скандалы и прогнозы на победителя: все, что нужно знать о нынешнем Нацотборе
- Скандалы вокруг Нацотбора включают конфликт с Олей Поляковой относительно правил участия и подозрения в сотрудничестве Valeriya Force с российскими музыкантами.
- Финал Национального отбора-2026 состоится 7 февраля с новым оформлением сцены, а лозунг конкурса – "Будь уникальным".
Финал Национального отбора на Евровидение уже не за горами. Судьи и зрители методом голосования будут выбирать, кто из украинских артистов должен поехать в Вену на 70-й юбилейный конкурс.
Подготовка к нынешнему Нацотбору начиналась спокойно. Джамала, которая победила на Евровидении от Украины в 2016 году, стала музыкальным продюсером и сразу заявила, что очень серьезно и ответственно будет относиться к отбору участников. Но в результате произошел громкий скандал, который должен был закончиться в суде. 24 Канал расскажет все, что нужно знать о Национальном отборе 2026.
Скандал с Поляковой и подозрение в сотрудничестве с россиянином
Все началось с того, что певица решила также подать заявку на конкурс. Она направила письмо в Общественное, чтобы те обновили некоторые правила. Речь идет о том, что Украину не могут представлять артисты, которые выступали в России или оккупированном Крыму после 2014 года. Оля Полякова была ведущей одного из российских мероприятий с путинистом Басковым в 2015 году, следовательно, она не может участвовать в отборе.
Общественный вещатель ответил, что правила Нацотбора не изменят, ведь он уже продолжается.
В течение 11 лет у некоторых людей могло измениться осознание начала российско-украинской войны. Общественное ценит вклад каждого и каждой в поддержку украинской армии и развитие украинской культуры. В то же время дата начала войны является неизменной – ее невозможно "передвинуть", учитывая личные истории или заслуги,
– подчеркивает вещатель.
Но Полякову такой ответ не удовлетворил, поэтому она подала жалобу на Общественное Европейскому вещательному союзу. Кроме того, певица подала документы еще и в суд.
В декабре прошлого года продюсер исполнительницы – Михаил Ясинский, заявил, что считает правило 4.6 дискриминационным и предлагает изменения, которые сохраняют запрет сотрудничества с Россией после 24 февраля 2022 года, с учетом индивидуальных обстоятельств до этой даты.
Общественное выступило с готовностью обсудить изменения правил Нацотбора на Евровидение после 2026 года, но не менять текущие правила для отбора.
Но когда с Поляковой произошло затишье, "выстрелила" Valeriya Force (она же Валерия Симулик). Девушка стала участницей Нацотбора, однако ее заподозрили в сотрудничестве с россиянами.
В 2024 году Valeriya Force выпустила альбом My Dark Side. Информацию о пластинке на своей странице публиковал D.Woo – российский звукорежиссер, который живет в стране-агрессоре и пишет песни для других россиян. Среди них – Леша Свик, который поддерживает Путина.
Сейчас этого сообщения на странице звукорежиссера нет. Позже были опубликованы скрины, где Валерия лайкала сообщения россиянина, а также была подписана на других артистов из страны-агрессора.
Тогда Симулик вышла с заявлением, что именно продюсеры принимали решение о цифровом продвижении, дистрибуции, микшинга и мастеринга, и подчеркнула, что не была ответственной за эти обязанности.
Моей ответственностью была исключительно творческая часть. Я не работала в России, стране агрессора, и не выпускала музыку для этого рынка,
– подчеркнула она.
Также добавила, что с 2025 года выступает как Valeriya Force, является артисткой американского лейбла и сотрудничает только с саундпродюсером Vinny Venditto.
Общественное вещание заявило, что возможное сотрудничество Valeriya Force с российским звукорежиссером не является нарушением правил Нацотбора на Евровидение.
Кто вошел в десятку участников Национального отбора?
Список финалистов Национального отбора-2026 выглядит следующим образом:
- Jerry Heil;
- LAUD;
- LELÉKA;
- MOLODI;
- Monokate;
- Мистер Вел;
- Эллины;
- Валерия Сила;
- "ЩукаРыба";
- KHAYAT (этого исполнителя выбрали украинцы с помощью голосования в приложении Дія).
Организаторы поделились в соцсетях макетом сцены Нацотбора. В этом году они отошли от привычного стиля. Судей разместят сбоку сцены, отказавшись от привычного большого стола. Финалисты будут сидеть на специальном балконе. Кроме того, сцена будет ярко освещена световыми эффектами, а в центре расположат большой мультимедийный экран.
Где и когда смотреть Национальный отбор на Евровидение-2026?
Шоу будут транслировать на телеканале Суспільне.Культура 7 февраля 2026 года. Кроме того, что во время эфира будут выбирать исполнителя, который будет представлять Украину на международной певческой арене, Общественное Вещание вместе с Superhumans Center в рамках шоу организуют сбор средств для протезирования ветеранов.
Лозунг Национального отбора на Евровидение-2026 – "Будь уникальным". А ведущими станут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко. Анна Тульева будет ведущей зоны еврофанов, а также будет вести предшоу.
Кому прогнозируют победу в Нацотборе?
На сайте Eurovision World появился фан-опрос относительно Национального отбора Украины на Евровидение-2026. В нем первое место занимает Jerry Heil с песней CATHARTICUS (prayer).
Но по мнению еврофанов, высокие шансы есть и у других финалистов. Например, Monokate заняла второе место в списке, а LELEKA вошла в тройку фаворитов.
Ранее оценку финалистам Нацотбора на Евровидение-2026 провели в приложении My Eurovision Scoreboard. В рейтинге лидировала Monokate – именно ей прогнозировали победу.
Главное о Евровидении-2026
- В этом году Евровидение у себя будет принимать столица Австрии – Вена. Конкурс будут проводить на арене Wiener Stadthalle.
- Первые два полуфинала запланированы на 12 и 14 мая соответственно, а гранд-финал – на 16 мая.
- В конкурсе произошли некоторые изменения. В полуфиналах начнут снова учитывать мнение жюри, а количество судей возрастет с 5 до 7. Артистам запретили участвовать в рекламных кампаниях и промоакциях, которые могут повлиять на результат.
- Украина будет выступать во второй половине второго полуфинала.
- Участие Израиля в 70-м песенном конкурсе было под вопросом. Многие артисты и поклонники призвали Европейский вещательный союз (EBU) дисквалифицировать страну из-за войны с ХАМАС в Газе. Однако в начале декабря 2025 года Европейский вещательный союз таки допустил Израиль к участию в Евровидении-2026. Из-за этого несколько стран бойкотировали конкурс: Испания, Нидерланды, Словения и Исландия.