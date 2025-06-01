Где сейчас экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер, которая молчит о войне в Украине

Надежда Майхер была популярной певицей и телеведущей. Но в один момент она оборвала все связи с публичным пространством.

Родом Мейхер з села Збручевка Хмельницкой области. С 2000 года, когда была создана группа "ВИА Гра" в Киеве, Надежда стала его участницей. В 2002 году взяла небольшую паузу на декрет, но через месяц после родов вернулась к работе. Как развивалась карьера певицы, что известно о ее личной жизни и где она сейчас, узнавайте в материале Show24.

Может заинтересовать Киев – место силы и славы: самые выдающиеся киевляне, которыми гордится Украина

От певицы до владелицы собственного бренда

Через некоторое время артистка приняла решение полностью уйти из трио, но в 2008 году вернулась и пропела в группе еще до 2011 года. Интересно, что состав "ВИА Гры", когда участницами группы были Анна Седокова, Надежда Мейхер-Грановская и Вера Брежнева, традиционно называют "золотым".

"Золотой" состав "ВИА Гры" / Фото из открытых источников

На днях Константин Меладзе объявил о закрытии группы "ВИА Гра" после 25 лет существования, они выпустили прощальную песню GALILEO.

Тогда Мейхер стала телеведущей. Она вела проект "Невероятные истории любви", а впоследствии вместе с Григорием Решетником стали лицами программы "Невероятная правда о звездах".

Надежда Мейхер и Григорий Решетник / Фото пресс-службы телеканала "СТБ"

В 2020 году певица попробовала себя на проекте "Танцы со звездами". Ее партнером по паркету стал Кирилл Васюк. Пара смогла дойти до финала, но "золото" так и не получила. Надежда и Кирилл заняли второе место.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк – Румба ("Танцы со звездами"): смотрите видео онлайн

Вместе с тем Мейхер удалось создать собственный бренд одежды Meiher by Meiher. Периодически на инстаграм-странице появляются новые образы, а моделью выступает сама артистка.

Надежда Мейхер основала собственный бренд / Скриншот из инстаграма

Интересно, что фото для бренда Мейхер делает за пределами Украины: Греция, Германия, Испания и другие.

Личная жизнь

Известно, что от первого брака у Мейхер есть сын Игорь. В 2014 году звезда вышла замуж за российского бизнесмена Михаила Уржумцева. У супругов родилось две дочери: Анна и Мария.

Надежда Мейхер с мужем / Фото Tabloid

Муж певицы продолжает руководить компанией Melon Fashion Group в Санкт-Петербурге, которая не прекратила деятельность в России.

Более того, официальный аккаунт певицы, где она была под фамилией Мейхер, полностью "почистили" от фото и видео.

Официальная страница Надежды Мейхер / Скриншот из инстаграма

От так, появилась новая страница звезды под именем Надежда Уржумцева, и впоследствии переименовали в Надежду Мейхер. На этом аккаунте звезда пишет на украинском и английском языках о духовности и самопознании.

Новая страница Надежды Мейхер / Скриншот из инстаграма

Гражданская позиция Мейхер и где она сейчас

В 2014 году Надежда говорила о "братских народах" Украины и России и верила в мирное решение "конфликта", однако после начала полномасштабного вторжения она открыто поддержала Украину. Певица записала видеообращение с благодарностью для ВСУ, перешла на украинский язык и призвала всех людей держаться вместе.

Но впоследствии что-то изменилось. Сообщения о войне исчезли, а сама Надежда замолчала. В марте прошлого года Григорий Решетник рассказывал, что его экс-коллега жила с мужем в Украине, потому что ей не нравилась жизнь в Москве. Он предположил, что женщине сейчас сложно из-за того, что любимый – россиянин. Однако, несмотря на это, она должна была бы выразить хоть какую-то позицию.

Сложно ставить ярлыки, тем более когда ты этого человека знаешь, когда она тебе ничего плохого не сказала. Возможно, она нам помогает. Очень жалею, что Надя не высказывает свое мнение, позицию. Я думаю, это большая ее боль. Люди должны сами делать выводы: доверять, или прощать, или прощать,

– говорил ведущий.

Последний раз с Мейхер шоумен общался еще за год, или два до начала полномасштабного российского вторжения. Он также признался, что, если бы встретился с экс-коллегой, то поздоровался бы с ней, однако не знает, имел бы о чем поговорить.

Для меня эта позиция ее, что она выбрала сторону мужчины, довольно такая логичная. Это мог быть и ультиматум, и просьба: или ты возвращаешься и разводишься, или ты сохраняешь семью. Я так понимаю, вопрос вот так стоял,

– добавил телеведущий.

Но вот где сейчас находится Надежда Мейхер – вопрос открытый. Возможно, в один момент певица нарушит молчание и поделится собственными размышлениями, переживаниями и другими чувствами.