Получала сообщения, – победительница "Холостяка" призналась, общается ли с Цымбалюком
- Победительница "Холостяка-14" Надин Головчук рассказала, что после расставания актер Тарас Цимбалюк писал ей сообщения, которые она не слушала.
- Надин и Тарас имели яркие отношения во время проекта, но после его завершения общение прекратилось.
Победительница "Холостяка-14" Надин Головчук дала новое интервью, где рассказала об отношениях с Тарасом Цимбалюком.
Оказывается, актер писал модели после расставания. Как на это отреагировала Надин и общается ли она с Холостяком, девушка рассказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Ксении Щербач.
Головчук отметила, что хотела остаться в хороших отношениях с Тарасом Цимбалюком после их романтической истории на проекте, но сейчас они не поддерживают связь.
После Нового года получала голосовые сообщения, я прочитала, чтобы человек видел, но я не слушала. Я не хочу снова впускать это в свое пространство,
– сказала победительница "Холостяка-14" и добавила, что после этого они с актером не виделись.
Интервью с Надин Головчук: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Надин Головчук и Тараса Цымбалюка?
- На "Холостяке-14" у модели и актера возникла очень яркая история. Именно с Надин у Тараса на проекте произошел первый поцелуй. У них были свидания в планетарии, в гончарной мастерской, на совместной фотосессии и тому подобное. В финале реалити Тарас заявил, что хочет, чтобы их история любви продолжилась и они с Надин решили попробовать построить отношения за пределами проекта.
- Около месяца влюбленные общались и встречались, однако в один момент Головчук почувствовала "что что-то не то". "Был определенный день, какое-то событие, которое меня удивило и я решила отойти, потому что у меня было когда-то подобное в общении, когда где-то на горизонте человек не могу забыть (бывшую, – 24 Канал)", – сказала Головчук в интервью, которое вышло на ютуб-канале Славы Демина.
- Впоследствии Цимбалюк в голосовом сообщении сообщил девушке о разрыве. Надин назвала это "детским садом", однако приняла решение мужчины. Сейчас она чувств к Холостяку не имеет.