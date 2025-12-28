Получилось влюбиться, – победительница "Холостяка" сделала откровенное заявление после финала

26 декабря зрители увидели финал 14 сезона проекта "Холостяк". Тарас Цимбалюк выбрал модель из Хмельницкого Надин Головчук. В тройку финалисток также вошли Ирина Пономаренко и Анастасия Половинкина.

Победительница "Холостяка" вышла на связь после финала и сделала заявление. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Надин Головчук поблагодарила за поздравления и отметила, что не реагирует на хейт, с которым столкнулась после победы на "Холостяке". Дело в том, что некоторые люди недовольны выбором Тараса Цимбалюка.

Спасибо всем за поздравления! Благодаря вам и вашим добрым словам я держусь и не реагирую на зло и негатив. Это был прекрасный период, и самое главное то, что у меня получилось влюбиться и прокайфить наши совместные моменты. Хотя и на финале я была очень истощена и уставшая,

– призналась модель.

Надин Головчук вышла на связь после финала "Холостяка" / Скриншот из инстаграма модели

Отметим, что на следующей неделе на телеканале СТБ выйдет пост-шоу и станет известно, остались ли Тарас и Надин вместе после проекта. Кстати, в сети ходят слухи, что актер сошелся со своей бывшей девушкой, дизайнером и бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Что Тарас Цимбалюк сказал Надин в финале "Холостяка"?