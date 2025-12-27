Победительница "Холостяка-14" показала кольцо от Цимбалюка: сколько оно стоит
- Надин Головчук получила кольцо от Тараса Цимбалюка в финале 14 сезона "Холостяк".
- Это кольцо из белого золота с бриллиантами из коллекции The Diamond Lines от ювелирного дома SOVA.
26 декабря зрители увидели финальный эпизод 14 сезона реалити "Холостяк". Желанное кольцо от Тараса Цимбалюка получила модель Надин Головчук.
Она впервые ее показала публике. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Надин.
Для предложения на проекте Цимбалюк выбрал кольцо из белого золота с дорожкой бриллиантов из коллекции The Diamond Lines от ювелирного дома SOVA. Об этом написали в инстаграм-странице "Холостяка".
На сайте бренда указано, что стоимость такого кольца 154 990 гривен.
Что известно о финале "Холостяка-14"?
- Финальная неделя реалити началась с трех решающих свиданий. Тарас Цимбалюк провел завтрак с Надин Головчук, обед с Ириной Пономаренко и ужин с Анастасией Половинкиной.
- По результатам этих встреч в финал прошли Надин и Анастасия.
- Финальные свидания проекта устроили во Львове, где каждая из девушек провела целый день с Тарасом.
- После этого состоялся долгожданный финал "Холостяка-14".
- Тарас Цимбалюк сказал Надин: "Любовь – это прыжок в нечто неизвестное. Я не могу дать тебе никаких гарантий, но я готов совершить с тобой этот прыжок. Я хочу, чтобы это была не последняя встреча. Я хочу, чтобы это стало началом нашей истории".
- После этого он вручил девушке обручальное кольцо.