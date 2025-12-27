Переможниця "Холостяка-14" показала каблучку від Цимбалюка: скільки вона коштує
- Надін Головчук отримала каблучку від Тараса Цимбалюка у фіналі 14 сезону "Холостяк".
- Це каблучка з білого золота з діамантами з колекції The Diamond Lines від ювелірного дому SOVA.
26 грудня глядачі побачили фінальний епізод 14 сезону реаліті "Холостяк". Омріяну каблучку від Тараса Цимбалюка отримала модель Надін Головчук.
Вона вперше її показала публіці.
Для освідчення на проєкті Цимбалюк обрав каблучку з білого золота з доріжкою діамантів з колекції The Diamond Lines від ювелірного дому SOVA. Про це написали в інстаграм-сторінці "Холостяка".
На сайті бренду вказано, що вартість такої каблучки 154 990 гривень.
Що відомо про фінал "Холостяка-14"?
- Фінальний тиждень реаліті розпочався з трьох вирішальних побачень. Тарас Цимбалюк провів сніданок з Надін Головчук, обід з Іриною Пономаренко та вечерю з Анастасією Половинкіною.
- За результатами цих зустрічей у фінал пройшли Надін та Анастасія.
- Фінальні побачення проєкту влаштували у Львові, де кожна з дівчат провела цілий день з Тарасом.
- Після цього відбувся довгоочікуваний фінал "Холостяка-14".
- Тарас Цимбалюк сказав Надін: "Кохання – це стрибок у щось невідоме. Я не можу дати тобі ніяких гарантій, але я готовий зробити з тобою цей стрибок. Я хочу, щоб це була не остання зустріч. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії".
- Після цього він вручив дівчині обручку.