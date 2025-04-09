В трендовых образах: Надя Дорофеева и Миша Кацурин украсили обложку Elle
- Надя Дорофеева и Миша Кацурин появились на обложке журнала Elle в стильных образах.
- В интервью пара рассказала о своих отношениях, семейных традициях и совместных ритуалах.
- Надя анонсировала, что Миша выступит с ней на концерте во Дворце спорта 12 апреля.
Певица Надя Дорофеева снова появилась на обложке журнала Elle. Но на этот раз не одна, а с мужем Мишей Кацуриным.
Звездные супруги предстали на digital-обложках Elle в оригинальных и стильных образах, передает. В интервью они рассказали об отношениях, семейных традициях и многое другое, передает Show 24.
К слову HEARTBEAT на бис: DOROFEEVA во второй раз собирает Дворец спорта
Надя Дорофеева и Миша Кацурин сменили несколько образов для фотосессии. На одной из обложек певица позировала в черном топе без бретелек, сочетающийся с высокими носками и сандалиях в том же оттенке, а также розовой юбке миди с широким поясом в цвете baby pink.
Ресторатор предстал в привычной для себя фуражке, темной кофточке и вернувшихся в моду джинсах-клеш,.
Фотосессия Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / Elle
Надя также примерила черный лиф, кроссовки и плиссированную юбку. Другой образ артистки был сдержанным и строгим – белая рубашка, черный галстук и серая юбка на пуговицах.
Фотосессия Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / Elle
Фотосессия Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / Elle
На других фото Миша Кацурин предстал в белоснежном наряде – прямых брюках и рубашке, тогда как Надя позировала в черных колготах, высоких сапогах и изумрудном атласном жакете. Эти сапоги артистка также соединила с обтягивающим платьем цвета асфальта.
Чем поделились супруги в интервью
Надя Дорофеева и Миша Кацурин впервые за долгое время рассказали о своих отношениях. Пара призналась, что они построены на любви, музыке и еде. Их идеальный день – "ленивый", когда можно не выходить из дома, читать, смотреть кино и готовить. У пары уже появились ритуалы.
Воскресенье – всегда семейный день. Минимум три раза в неделю – совместные завтраки. В 19 все должны быть дома – это наше общее вечернее время. Исключение – гастроли Нади или мои съемки. 11 октября – "День мудака". Это я как-то накосячил и пообещал всю жизнь рассчитываться,
– поделился Кацурин.
Надя Дорофеева также впервые рассказала, что мужчина появится на ее выступлении во Дворце спорта 12 апреля. Они споют одну из песен, которую вместе написали.