Дорофеева впервые ответила на упреки, что ей заплатили за ремикс на "Имя 505"

Надя Дорофеева впервые ответила на упреки, что ремикс на песню группы "Время и Стекло" "Имя 505" – это коммерческая работа. Певицу обвинили в том, что молодой артист Elysees заплатил ей за коллаборацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Дорофеевой. Она призналась, что искренне удивилась такой реакции, ведь ремиксы – это широкая мировая практика.

К слову Дорофеева выпустила "Имя 505" на украинском и нарвалась на хейт: при чем здесь Потап

На каждый хит ремиксов и римейков множество – официальных, неофициальных, любых. А в нашем случае песня "Имя 505" еще и зазвучала на украинском, наконец-то. И для этого не обязательно быть известным музыкантом или платить деньги. Собственно, нам за это не платили,

– отметила Надя Дорофеева.

Она поделилась, что Elysees – талантливый и настойчивый артист, который имеет успешные работы. Например, кавер на трек SZA Big Boy уже прослушали более 20 миллионов раз на Spotify.

Вообще первое, что мне подчеркнули на встречах в офисах Spotify и Orchard, – важность ремиксов и коллабораций с диджеями на уже известные песни, но с новым актуальным и свежим звучанием. Это в мировом контексте очень действенная часть продвижения артиста,

– рассказала Дорофеева.

Артистка считает, что на песню "Имя 505" должно быть много ремиксов.

Что этому предшествовало?