16 января, 18:33
Дорофеева впервые ответила на упреки, что ей заплатили за ремикс на "Имя 505"

Мария Примыч
  • Надя Дорофеева опровергла обвинения, что ремикс на песню "Имя 505" был коммерческим проектом, заявив, что за коллаборацию ей не платили.
  • Дорофеева подчеркнула важность ремиксов и коллабораций в современной музыкальной индустрии для продвижения артистов.

Надя Дорофеева впервые ответила на упреки, что ремикс на песню группы "Время и Стекло" "Имя 505" – это коммерческая работа. Певицу обвинили в том, что молодой артист Elysees заплатил ей за коллаборацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Дорофеевой. Она призналась, что искренне удивилась такой реакции, ведь ремиксы – это широкая мировая практика.

К слову Дорофеева выпустила "Имя 505" на украинском и нарвалась на хейт: при чем здесь Потап

На каждый хит ремиксов и римейков множество – официальных, неофициальных, любых. А в нашем случае песня "Имя 505" еще и зазвучала на украинском, наконец-то. И для этого не обязательно быть известным музыкантом или платить деньги. Собственно, нам за это не платили, 
– отметила Надя Дорофеева.

Она поделилась, что Elysees – талантливый и настойчивый артист, который имеет успешные работы. Например, кавер на трек SZA Big Boy уже прослушали более 20 миллионов раз на Spotify.

Вообще первое, что мне подчеркнули на встречах в офисах Spotify и Orchard, – важность ремиксов и коллабораций с диджеями на уже известные песни, но с новым актуальным и свежим звучанием. Это в мировом контексте очень действенная часть продвижения артиста, 
– рассказала Дорофеева.

Артистка считает, что на песню "Имя 505" должно быть много ремиксов.

Что этому предшествовало?

  • 14 января Надя Дорофеева презентовала самую популярную песню группы "Время и Стекло" "Имя 505" на украинском языке. Она выпустила ремикс вместе с молодым исполнителем Elysees.

  • Многим людям понравилась такая версия хита, но без хейта не обошлось. Дело в том, что одним из продюсеров указан Алексей Потапенко (Потап). Так, в сети предположили, что рэпер работал над украиноязычной версией трека и получает роялти за ремикс.

  • Основательница музыкального лейбла Pomitni Ирина Горовая прокомментировала ситуацию, сложившуюся из-за ремикса, блогеру-плиткарю Богдану Беспалову. Она отметила, что это не коммерческое сотрудничество, а также подчеркнула, что Потап не участвовал в создании, продюсирования и редактирования песни.

  • По словам Горовой, система автоматически поддягнула Потапа и Позитива как продюсеров ремикса.

  • "Потап получает роялти со старого музыкального каталога "Время и Стекло" и производных треков на основе каталога дуэта. Но другие диджитальные выплаты он не получает, поскольку не приобщен к финансированию и промации производного материала", – говорится в телеграм-канале Беспалова.