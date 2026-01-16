Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Дорофєєвої. Вона зізналась, що щиро здивувалась такій реакції, адже ремікси – це широка світова практика.

До слова Дорофєєва випустила "Имя 505" українською і нарвалася на хейт: до чого тут Потап

На кожен хіт реміксів і рімейків безліч – офіційних, неофіційних, будь-яких. А в нашому випадку пісня "Имя 505" ще й зазвучала українською, нарешті. І для цього не обов'язково бути відомим музикантом або платити гроші. Власне, нам за це не платили,
– зазначила Надя Дорофєєва.

Вона поділилась, що Elysees – талановитий і наполегливий артист, який має успішні роботи. Наприклад, кавер на трек SZA Big Boy вже прослухали понад 20 мільйонів разів на Spotify.

Узагалі перше, що мені підкреслили на зустрічах в офісах Spotify й Orchard, – важливість реміксів та колаборацій з діджеями на вже відомі пісні, але з новим актуальним і свіжим звучанням. Це у світовому контексті дуже дієва частина просування артиста,
– розповіла Дорофєєва.

Артистка вважає, що на пісню "Имя 505" має бути багато реміксів.

Що цьому передувало?

  • 14 січня Надя Дорофєєва презентувала найпопулярнішу пісню гурту "Время и Стекло" "Имя 505" українською мовою. Вона випустила ремікс разом із молодим виконавцем Elysees.

  • Багатьом людям сподобалася така версія хіта, але без хейту не обійшлося. Річ у тім, що одним із продюсерів вказаний Олексій Потапенко (Потап). Так, у мережі припустили, що репер працював над українськомовною версією треку та отримує роялті за ремікс.

  • Засновниця музичного лейбла Pomitni Ірина Горова прокоментувала ситуацію, що склалася через ремікс, блогеру-пліткарю Богдану Беспалову. Вона зауважила, що це не комерційна співпраця, а також підкреслила, що Потап не долучався до створення, продюсування та редагування пісні.

  • За словами Горової, система автоматично піддягнула Потапа та Позитива як продюсерів реміксу.

  • "Потап отримує роялті зі старого музичного каталогу "Время и Стекло" і похідних треків на основі каталогу дуету. Але інші диджитальні виплати він не отримує, оскільки не долучений до фінансування та промації похідного матеріалу", – йдеться у телеграм-каналі Беспалова.