Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Дорофєєвої. Вона зізналась, що щиро здивувалась такій реакції, адже ремікси – це широка світова практика.

До слова Дорофєєва випустила "Имя 505" українською і нарвалася на хейт: до чого тут Потап

На кожен хіт реміксів і рімейків безліч – офіційних, неофіційних, будь-яких. А в нашому випадку пісня "Имя 505" ще й зазвучала українською, нарешті. І для цього не обов'язково бути відомим музикантом або платити гроші. Власне, нам за це не платили,

– зазначила Надя Дорофєєва.

Вона поділилась, що Elysees – талановитий і наполегливий артист, який має успішні роботи. Наприклад, кавер на трек SZA Big Boy вже прослухали понад 20 мільйонів разів на Spotify.

Узагалі перше, що мені підкреслили на зустрічах в офісах Spotify й Orchard, – важливість реміксів та колаборацій з діджеями на вже відомі пісні, але з новим актуальним і свіжим звучанням. Це у світовому контексті дуже дієва частина просування артиста,

– розповіла Дорофєєва.

Артистка вважає, що на пісню "Имя 505" має бути багато реміксів.

Що цьому передувало?