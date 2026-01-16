Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Дорофеевой. Она призналась, что искренне удивилась такой реакции, ведь ремиксы – это широкая мировая практика.
К слову Дорофеева выпустила "Имя 505" на украинском и нарвалась на хейт: при чем здесь Потап
На каждый хит ремиксов и римейков множество – официальных, неофициальных, любых. А в нашем случае песня "Имя 505" еще и зазвучала на украинском, наконец-то. И для этого не обязательно быть известным музыкантом или платить деньги. Собственно, нам за это не платили,
– отметила Надя Дорофеева.
Она поделилась, что Elysees – талантливый и настойчивый артист, который имеет успешные работы. Например, кавер на трек SZA Big Boy уже прослушали более 20 миллионов раз на Spotify.
Вообще первое, что мне подчеркнули на встречах в офисах Spotify и Orchard, – важность ремиксов и коллабораций с диджеями на уже известные песни, но с новым актуальным и свежим звучанием. Это в мировом контексте очень действенная часть продвижения артиста,
– рассказала Дорофеева.
Артистка считает, что на песню "Имя 505" должно быть много ремиксов.
Что этому предшествовало?
14 января Надя Дорофеева презентовала самую популярную песню группы "Время и Стекло" "Имя 505" на украинском языке. Она выпустила ремикс вместе с молодым исполнителем Elysees.
Многим людям понравилась такая версия хита, но без хейта не обошлось. Дело в том, что одним из продюсеров указан Алексей Потапенко (Потап). Так, в сети предположили, что рэпер работал над украиноязычной версией трека и получает роялти за ремикс.
Основательница музыкального лейбла Pomitni Ирина Горовая прокомментировала ситуацию, сложившуюся из-за ремикса, блогеру-плиткарю Богдану Беспалову. Она отметила, что это не коммерческое сотрудничество, а также подчеркнула, что Потап не участвовал в создании, продюсирования и редактирования песни.
По словам Горовой, система автоматически поддягнула Потапа и Позитива как продюсеров ремикса.
"Потап получает роялти со старого музыкального каталога "Время и Стекло" и производных треков на основе каталога дуэта. Но другие диджитальные выплаты он не получает, поскольку не приобщен к финансированию и промации производного материала", – говорится в телеграм-канале Беспалова.