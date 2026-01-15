Ремикс на песню "Имя 505" Дорофеева записала с молодым исполнителем Elysees. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал DOROFEEVA.

Бросает мне как-то молодой украинский электронный музыкант ремикс на трек "505". А я такая – мне нравится. Ну и вот "505" (Remix) уже на всех музыкальных платформах,

– поделилась исполнительница в инстаграме.

Ремикс на песню "505": смотрите видео онлайн

Для справки! Песня "Имя 505" вышла еще в 2015 году. Клип на этот трек на ютуб канале "Время и Стекло" сейчас имеет более 276 миллионов просмотров и является одним из самых популярных в творчестве коллектива.

Как в сети отреагировали на ремикс на песню "Имя 505"?

В комментариях под видео в ютубе слушатели оставили много положительных реакций.

"Надя, это пожар";

"За последние годы это самое раз*бное от Нади, что я услышал";

"Трек бомбезный! Жаль только, что там матерные слова были, это было не очень. Но сам трек такой же классный";

"Надя, пожалуйста, больше треков в таком стиле, вам он очень подходит";

"Невероятный трек".

Правда, у слушателей вызвало вопросы то, что в продюсерах песни указан Алексей Потапенко. Это вызвало слухи, что Потап работал над финальной, украиноязычной версией трека и получает роялти за ремикс. Причина, почему тема вызвала критику в сети, заключается в том, что после начала полномасштабного вторжения России артист проводит большую часть времени за пределами Украины и работает там. Во время большой войны он также дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю и делал неоднозначные высказывания.

Заметим, что 24 Канал обратился к команде Нади Дорофеевой за комментарием по этому вопросу, однако на момент подготовки материала ответа еще не получил.