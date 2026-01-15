Ремікс на пісню "Имя 505" Дорофєєва записала з молодим виконавцем Elysees. Пише 24 Канал з посилання на ютуб-канал DOROFEEVA.

Кидає мені якось молодий український електронний музикант ремікс на трек "505". А я така – мені подобається. Ну й ось "505" (Remix) вже на всіх музичних платформах,

– поділилась виконавиця в інстаграмі.

Ремікс на пісню "505": дивіться відео онлайн

Для довідки! Пісня "Имя 505" вийшла ще у 2015 році. Кліп на цей трек на ютуб каналі "Время и Стекло" зараз має понад 276 млн переглядів і є одним із найпопулярніших у творчості колективу.

Ютуб-канал гурту "Время и Стекло" / Скриншот з ютубу

Як у мережі відреагували на ремікс на пісню "Имя 505"?

У коментарях під відео в ютубі слухачі залишили багато позитивних реакцій.

"Надю, це пожежа";

"За останні роки це саме розй*бне від Наді, що я почув";

"Трек бомбезний! Шкода тільки, що там матюки були, оце було не дуже. Але сам трек такий же класний";

"Надю, будь ласка, більше треків в такому стилі, вам він дуже підходить";

"Неймовірний трек".

Коментарі під відео до треку "505" / Скриншоти з ютубу

Щоправда, в слухачів викликало питання те, що в продюсерах пісні вказаний Олексій Потапенко. Це спричинило чутки, що Потап працював над фінальною, українськомовною версією треку та отримує роялті за ремікс. Причина, чому тема викликала критику в мережі, полягає в тому, що після початку повномасштабного вторгнення Росії артист проводить більшість часу за межами України та працює там. Під час великої війни він також дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю і робив неоднозначні висловлювання.

Зауважимо, що 24 Канал звернувся до команди Наді Дорофєєвої за коментарем щодо цього питання, проте на момент підготовки матеріалу відповіді ще не отримав.