16 июня, 10:32
Во вторую годовщину свадьбы: Надя Дорофеева растрогала архивным фото с Кацуриным
Основні тези
- Надя Дорофеева и Миша Кацурин отпраздновали вторую годовщину свадьбы. Певица опубликовала архивное фото без комментариев.
- Пара узаконила свои отношения в 2023 году, сыграв тайную свадьбу в Киеве.
Надя Дорофеева и Миша Кацурин на днях отпраздновали важную дату – прошло два года с их свадьбы. В этот день певица показала фанам фото с события.
Надя Дорофеева пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Фаны напомнили, что 15 июня у певицы вторая годовщина свадьбы с Мишей Кацуриным. Они попросили у звезды поделиться архивным фото, поэтому Надя не смогла отказать, передает Show 24.
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Это черно-белая фотография, на которой певица позирует в объятиях мужа-жениха. Дорофеева не стала подписывать снимок и оставила его без комментариев.
Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото из инстаграм-сториз
Что известно о звездной паре
- Весной 2022 года в сети впервые заподозрили роман между Надей Дорофеевой и Мишей Кацуриным. В июне они подтвердили их отношения.
- В следующем году пара засветилась в киевском ЦНАПе, а впоследствии появились сплетни об их свадьбе. Но только в июле 2023 Надя и Миша официально подтвердили бракосочетание. Оказалось, что месяц назад они сыграли тайную свадьбу в Киеве и пригласили на празднование только самых близких людей.
- Сейчас звезды не только работают над отношениями, но и вместе пишут песни. В одном из последних интервью пара поделилась, что их отношения построены на любви, музыке и еде. У них уже появились ритуалы. В частности, воскресенье – это семейный день.