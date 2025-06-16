Надя Дорофеева пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Фаны напомнили, что 15 июня у певицы вторая годовщина свадьбы с Мишей Кацуриным. Они попросили у звезды поделиться архивным фото, поэтому Надя не смогла отказать, передает Show 24.

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Это черно-белая фотография, на которой певица позирует в объятиях мужа-жениха. Дорофеева не стала подписывать снимок и оставила его без комментариев.



Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото из инстаграм-сториз

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