Надя Дорофєєва поспілкувалась з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Фани нагадали, що 15 червня у співачки друга річниця весілля з Мішею Кацуріним. Вони попросили у зірки поділитись архівним фото, тож Надя не змогла відмовити, передає Show 24.

До слова Стрес досяг нового рівня, – Надя Дорофєєва повідомила про проблеми зі здоров'ям

Це чорно-біла світлина, на якій співачка позує в обіймах чоловіка-нареченого. Дорофєєва не стала підписувати знімок і залишила його без коментарів.



Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про зіркову пару