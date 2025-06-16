Надя Дорофєєва поспілкувалась з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Фани нагадали, що 15 червня у співачки друга річниця весілля з Мішею Кацуріним. Вони попросили у зірки поділитись архівним фото, тож Надя не змогла відмовити, передає Show 24.
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Це чорно-біла світлина, на якій співачка позує в обіймах чоловіка-нареченого. Дорофєєва не стала підписувати знімок і залишила його без коментарів.
Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про зіркову пару
- Навесні 2022 року в мережі вперше запідозрили роман між Надею Дорофєєвою та Мішею Кацуріним. У червні вони підтвердили їхні стосунки.
- Наступного року пара засвітилась у київському ЦНАПі, а згодом з'явилися плітки про їхнє весілля. Але лише в липні 2023 Надя й Міша офіційно підтвердили одруження. Виявилося, що місяць тому вони зіграли таємне весілля в Києві та запросили на святкування тільки найближчих людей.
- Зараз зірки не тільки працюють над стосунками, але й разом пишуть пісні. В одному з останніх інтерв'ю пара поділилась, що їхні відносини побудовані на коханні, музиці та їжі. У них вже з'явилися ритуали. Зокрема, неділя – це сімейний день.