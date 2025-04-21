"Люблю без всяких "но": Кацурин нежно поздравил Дорофееву с 35-летием и показал милые фото с ней

Сегодня, 21 апреля, Надя Дорофеева празднует день рождения. Певице исполнилось 35 лет.

Муж Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин, нежно поздравил жену с днем рождения. Он посвятил любимой сообщение в инстаграме, передает Show 24.

Кстати В трендовых образах: Надя Дорофеева и Миша Кацурин украсили обложку Elle

Миша Кацурин опубликовал серию фотографий с Надей Дорофеевой, среди которых есть милые совместные фото пары.

В день, когда ты родилась, этот мир стал реально прекраснее! Редкий случай, когда подобные слова в день рождения – не фигура речи, а чистый фактаж. Люблю без всяких "но",

– написал Кацурин под фото.

Миша Кацурин показал фото с Надей Дорофеевой / Фото из инстаграма ресторатора

Кстати! Ранее мы писали, как Надя Дорофеева изменилась за время карьеры.

В то же время Дорофеева поделилась забавным фото по случаю своего 35-летия. В комментариях артистку поздравили с днем рождения поклонники и звезды, среди которых Маша Ефросинина, Джамала и Юлия Санина.

Коротко о личной жизни Нади Дорофеевой