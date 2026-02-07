Любые нагрузки запрещены: у Нади Дорофеевой резко ухудшилось состояние здоровья
- Надя Дорофеева отменила концерт из-за острого ухудшения состояния здоровья, врачи запретили ей физические нагрузки.
- Концерт в Osocor Residence перенесен на 21 февраля, певица попросила прощения у фанов за отмену выступления.
Украинская певица Надя Дорофеева встревожила фанов новостями. Звезда сообщила, что из-за плохого самочувствия вынуждена отменить концерт.
Исполнительница обратилась к поклонникам в сториз на своей странице в инстаграме. Она призналась, что выход на сцену может быть для нее немалым риском.
Надя Дорофеева рассказала об "остром ухудшении состояния здоровья". Из-за этого звезда перенесла свой концерт в Osocor Residence, который должен был состояться 7 февраля.
Врачи запретили мне любую физическую нагрузку. Я ненавижу отменять концерты и выступала даже с температурой 39. Но сегодняшнее выступление должны перенести, потому что оно прямо очень рискованное для меня,
– призналась артистка.
Надя Дорофеева извинилась перед поклонниками, которым не удастся сегодня попасть на ее выступление. И анонсировала новую дату концерта – это 21 февраля.
Надя Дорофеева о своем состоянии / Фото из инстаграм-сториз
Напомним, недавно на своем ютуб-канале Надя Дорофеева выпустила ремикс на песню "505". Этот русскоязычный трек ранее был одним из главных хитов группы "Время и Стекло". Певица перевела его на украинский и записала новый вариант с молодым исполнителем Elysees.
Какие звезды раньше жаловались на здоровье?
- Певица Даша Майорова сообщила, что у нее обнаружили доброкачественную опухоль в груди. Артистка в ближайшее время сделает операцию. Она призвала фанов уделять время своему здоровью.
- Женя Кот недавно сделал операцию на ушах. Как оказалось, врачи удалили один хрящ, начавший разрастаться.