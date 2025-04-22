Дочь Гонгадзе вышла замуж: мать посвятила щемящий пост и вспомнила убитого мужа

Мирослава Гонгадзе, вдова убитого журналиста Георгия Гонгадзе, опубликовала щемящее сообщение, в котором сообщила радостную новость. Одна из их дочерей вышла замуж.

У супругов Гонгадзе в 1997 году родилось две девочки-двойняшки. А на днях одна из них сделала серьезный шаг в жизни – стала женой, пишет Show24 со ссылкой на сообщение Мирославы Гонгадзе.

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В этом году пасхальные праздники в семье Гонгадзе стали особенными. Как пишет Мирослава, "прошлое и будущее слились в один эмоциональный момент". 25 лет назад покойный Георгий Гонгадзе ездил в США, откуда привез подарки своим маленьким дочерям. Тогда он сказал своей жене, что мечтает привезти девушек в это место.

Но через несколько месяцев после того украинского журналиста убили, а Штаты предоставили убежище семье Гонгадзе.

Я приехала в Вашингтон в это время 24 года назад – без языка, без денег, с двумя маленькими детьми и двумя чемоданами,

– написала Мирослава.

Женщина признается, что ей сильно помогла мама, которая приехала к ним на пять лет и учила детей всему лучшему.

Дочь Гонгадзе вышла замуж / Фото из фейсбука Мирославы Гонгадзе

Нана, которая является самой младшей из двойняшек, уже пошла под венец.

Этот день – бракосочетания, это о пути, как из боли и потерь вырастает новая жизнь, новая надежда,

– подытожила мама невесты.

Мирослава Гонгадзе с дочерьми / Фото из фейсбука Мирославы

Нана Гонгадзе вышла замуж / Фото из фейсбука Мирославы Гонгадзе

Также напомним, что на днях звезда "Сумерек" Кристен Стюарт тайно вышла замуж.