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Show24 Музыка Народная песня рвет TikTok: пользователи массово снимают видео под "Плакучую гитару"
28 мая, 23:59
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Народная песня рвет TikTok: пользователи массово снимают видео под "Плакучую гитару"

Марта Гнат
Основні тези
  • Украинская народная песня "Плакучая гитара" стала вирусной в TikTok, пользователи снимают видео под ностальгические мотивы.
  • Для тренда используют отрывок из песни, добавляя архивные видео, имеющие статус воспоминаний.

И снова в тренды ворвалась украинская народная песня, которая является символом неразделенной любви. Пользователи используют трек под ностальгические мотивы, вспоминая беззаботные времена.

В тиктоке завирусилась песня "Плакучая гитара" со строками, которые переносят в те времена, когда их не ценили и думали, что так будет продолжаться вечно, пишет Show24.

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Сегодня пользователи отмечают, что предпочли бы отдать все, чтобы провести хотя бы один хороший летний вечер в кругу друзей или семьи. Более того, некоторые рассказывают о том, что местом для "застолья" был багажник чьей-то машины. Для тренда используют соответствующий отрывок из песни, а к ней добавляют архивные видео, имеющие статус воспоминаний. 

Спить ставок, де колишуться віти,
Вітерець в верболозах заснув,
Десь заграла плакуча гітара,
Там дівчина стрічала весну

@fr1endss17 особливий вайб?#рекомендації #село #друзі #рек ♬ оригінальний звук - Любава

@an_ton5751 Village ️‍? #село #рідне #друзі # ♬ оригінальний звук - Любава
@village_and_people_ #спокій #машина #дорога #час ♬ оригінальний звук - Любава

 

@anhelina_fedonchuk

♬ оригинальный звук - Любава
@fr1endss17 особый вайб?#рекомендации #село #друзья #рек ♬ оригинальный звук - Любава
@an_ton5751 Деревня ️‍? #село #родное #друзья # ♬ оригинальный звук - Любава
@village_and_people_ #спокойствие #машина #дорога #время ♬ оригинальный звук - Любава

К слову, оригинальный звук, который накладывают на видео, вырезано из выступления людей во Львове. Время от времени они собираются возле памятника Тарасу Шевченко и дарят незнакомцам громкую и искреннюю украинскую песню.

@lyubabulyk

♬ оригинальный звук - Любава

В свое время украинская певица Ирина Федишин записала собственную версию "Плакучей гитары".

Ирина Федишин – "Плакучая гитара": смотрите видео онлайн

Ирина Федишин поделилась, что стала жертвой обмана одного из украинских продюсеров. Тогда она поняла, что значит "использовать человека".

Если тоже принадлежите к тем людям, которые навеяли себе воспоминания такими атмосферными видео, то может поделиться собственным архивом. Многие единомышленники поддержат такой контент.