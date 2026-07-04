Наталья Денисенко начала подготовку к свадьбе с Юрием Савранским: "Не стоит ничего откладывать"

В конце июня актриса Наталья Денисенко объявила о помолвке со своим бойфрендом, предпринимателем и моделью Юрием Савранским. Влюбленные не собираются долго откладывать свадьбу.

Звезда уже готовится к предстоящему торжеству. На своей странице в инстаграме она сообщила, что приступила к поиску команды, которая поможет организовать церемонию.

К теме Тейлор Свифт вышла замуж: первые подробности ее свадьбы с известным спортсменом

Денисенко обратилась к свадебным организаторам, флористам, декораторам и специалистам по подбору локаций, работающим в Киеве, с просьбой связаться с ней.

Сегодня поняли, что не стоит ничего откладывать,

– написала звезда.

Наталья Денисенко рассказала, что готовится к свадьбе с Юрием Савранским / Скриншот из Instagram-сторис

Еще раньше Наталья признавалась, что они с женихом не хотят откладывать свадьбу из-за плотных графиков.

Как Юрий Савранский сделал предложение Наталье Денисенко?

Это произошло во время совместного отпуска в Турции у древнего храма Аполлона.

В тот день влюбленные вместе с сыном актрисы Андреем гуляли по городу и фотографировались на фоне живописных пейзажей. Когда фотограф попросила Наталью отойти для нескольких отдельных кадров, Юрий воспользовался моментом, достал обручальное кольцо и опустился на одно колено.

Актриса говорила, что предложение руки и сердца стало для нее полной неожиданностью.