Наталья Денисенко начала подготовку к свадьбе с Юрием Савранским: "Не стоит ничего откладывать"
В конце июня актриса Наталья Денисенко объявила о помолвке со своим бойфрендом, предпринимателем и моделью Юрием Савранским. Влюбленные не собираются долго откладывать свадьбу.
Звезда уже готовится к предстоящему торжеству. На своей странице в инстаграме она сообщила, что приступила к поиску команды, которая поможет организовать церемонию.
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Денисенко обратилась к свадебным организаторам, флористам, декораторам и специалистам по подбору локаций, работающим в Киеве, с просьбой связаться с ней.
Сегодня поняли, что не стоит ничего откладывать,
– написала звезда.
Еще раньше Наталья признавалась, что они с женихом не хотят откладывать свадьбу из-за плотных графиков.
Как Юрий Савранский сделал предложение Наталье Денисенко?
Это произошло во время совместного отпуска в Турции у древнего храма Аполлона.
В тот день влюбленные вместе с сыном актрисы Андреем гуляли по городу и фотографировались на фоне живописных пейзажей. Когда фотограф попросила Наталью отойти для нескольких отдельных кадров, Юрий воспользовался моментом, достал обручальное кольцо и опустился на одно колено.
Актриса говорила, что предложение руки и сердца стало для нее полной неожиданностью.
- Напомним, что ранее мы писали об истории любви Натальи Денисенко и Юрия Савранского.