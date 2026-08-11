Наталья Денисенко вышла замуж во второй раз: актриса показала первые фото со свадьбы

8 августа украинская актриса Наталья Денисенко вышла замуж за манекенщика Юрия Ярошенко. Празднование свадьбы пары длилось три дня.

Только 11 августа актриса впервые показала кадры с торжества. Фотографиями со свадьбы Наталья Денисенко поделилась на своей странице в инстаграме.

Свадьба актрисы и Юрия Ярошенко прошла в узком кругу. На торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родные люди пары. Празднование проходило на территории ресторанно-развлекательного комплекса "Яхта на Днепре". Свадебная церемония состоялась под открытым небом, у воды. Место проведения украсили белыми цветами, а в руках невесты был букет из белых роз.

Свадьба Натальи Денисенко и Юрия Ярошенко / Фото: Сергей Шуневич

Во время торжества Наталья Денисенко успела сменить несколько образов. Для свадьбы она выбрала платья от украинских брендов KATY CORSO и DĀRKA.

Наталья Денисенко и Юрий Савранский / Фото: Сергей Шуневич

Ведущим торжества стал Андрей Чорновол. Для гостей также выступали DJ Alex Lidermansky и кавер-группа TOKYO.

Кстати, во время торжества молодожены катались на яхте.

Это было что-то невероятное. Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник,

– написала Наталья Денисенко.

Юрий Савранский и Наталья Денисенко / Фото: Сергей Шуневич

Напомним, что Наталья и Юрий обручились в конце июня, а уже через несколько недель отпраздновали свадьбу. Актриса признавалась, что решила не откладывать торжество, поскольку осенью у нее будет новый важный проект – моноспектакль. После свадьбы знаменитость сосредоточится на подготовке к предстоящей премьере.

Также известно, что Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко перед свадьбой подписали брачный контракт.

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