"Я 10 лет была одинокой": Наталья Могилевская тронула признанием о приемных дочерях

Наталья Могилевская откровенно рассказала о своем пути к материнству и удочерении двух девочек. Певица призналась, что перед этим важным решением она десять лет была одинокой, полностью посвящая себя карьере.

Об этом артистка рассказала во время откровенного разговора с другой тренершей нынешнего сезона "Голоса страны" – Тиной Кароль – прямо во время съемок вокального шоу, сообщает ТСН.ua.

Дело в том, что Тина Кароль обратила внимание на то, как сильно изменилась ее коллега в последнее время, отметив, что материнство придало ей "девичью мягкость". В ответ артистка поделилась очень личным. Она объяснила, что долгое время ее приоритетом оставалась сцена, но период наедине с собой помог переосмыслить ценности.

Я 10 лет была одинокой. И это время было нужно, чтобы понять, могу ли я вообще быть женой, подругой для своего мужа. Потому что карьера очень долго была на первом месте,

– призналась Наталья Могилевская.

И добавила, что дети появились в ее жизни именно тогда, когда она внутренне преобразилась. Она верит, что девочки сами ее нашли, и считает их настоящим подарком судьбы.

Как говорится: готовая мама – ребенок тебя найдет. Мои дети сами меня нашли. Та самая, которую Господь тебе сохранил. Я так написала, когда увидела своих детей,

– поделилась Могилевская.

Тина Кароль искренне поддержала коллегу, назвав ее решение взять на себя ответственность за детей во время полномасштабной войны проявлением большой души.

Тренеры 14-го сезона вокального шоу "Голос страны" / Фото с инстаграм-страницы goloskrainy_official