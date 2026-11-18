Телеведущая Натали Солоник рассказала, как она себя чувствует и как восстанавливается после ужасного ДТП.

В результате сильного удара звезда получила переломы четырех позвонков, травму правой руки и многочисленные ушибы, а также перенесла четырехчасовую операцию. Знаменитость поделилась информацией о своем текущем состоянии на личной странице в инстаграме.

Она опубликовала фотографию, сделанную перед зеркалом, и отметила, что прилагает максимум усилий для реабилитации и скорейшего возвращения к работе.

Ну что: стою, селфи правой рукой уже могу делать – считаю, что движусь в правильном направлении,

– написала Наталья.

Наталья Солоник вышла на связь после ДТП и операции / Скриншот из Instagram-сторис natalie_solonik

Напомним, что авария произошла ночью 8 ноября, когда ведущая возвращалась со съемок. Она спала на заднем сиденье и проснулась от того, что машина начала безудержно заноситься на трассе, а впоследствии произошел сильный удар. Позже Солоник призналась: взглянув на искореженную машину, она поняла, что чудом выжила и тот день мог стать для нее последним.

Сначала врачи надеялись на более легкие последствия даже подозревали перелом двух позвонков. Однако ситуация оказалась гораздо серьезнее: пострадали четыре позвонка, и один из них хирургам пришлось буквально собирать по кусочкам. На данный момент подвижность правой руки ведущей восстановлена лишь на 40–50 процентов, и как минимум в течение ближайшего месяца она вынуждена постоянно носить специальный шейный воротник.

Добавим, что ранее звезда "Обратного направления" Олеся Надеева рассказала, что попала в ДТП в Киеве.