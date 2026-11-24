Телеведущая Натали Солоник рассказала, как восстанавливается после тяжелой аварии.

Она опубликовала видео на своей странице в инстаграме, где поделилась первыми успехами реабилитации и успокоила поклонников.

Ведущая отметила, что уже делает первые уверенные шаги без инвалидного кресла, следует советам врачей и готовится к снятию швов. Шейный воротник ей придется носить еще около месяца. Также Наталья активно занимается с физиотерапевтом, чтобы восстановить подвижность правой руки: поднимать ее уже получается, хотя удержать даже телефон или стакан с водой пока трудно.

Несмотря на все сложности, звезда настроена оптимистично и радуется даже небольшим бытовым победам.

Уже хожу сама, без помощи инвалидного кресла. Сегодня сама смогла завязать себе хвост на голове – еще неделю назад это вообще казалось невозможным. Большое спасибо вам за заботу и сообщения. Обнимаю каждого. Все будет хорошо, иначе и быть не может. Вы же знаете, я позитивный человек,

– сказала Натали.

Натали Солоник рассказала о своем состоянии после ДТП: смотрите видео онлайн

Напомним, ДТП произошло ночью 8 ноября, когда ведущая возвращалась со съемок и спала на заднем сиденье автомобиля. Машину внезапно занесло на дороге, после чего произошел сильный удар.

Сначала медики думали, что пострадали только два позвонка. Однако обследование выявило гораздо более серьезные травмы: повреждения получили четыре позвонка, один из которых врачам пришлось буквально собирать по частям. Кроме того, ведущая получила многочисленные ушибы и травмировала руку. В середине ноября Наталья Солоник перенесла сложную четырехчасовую операцию, после которой правая рука сначала работала лишь наполовину.

Ранее в ДТП на спорткаре попал известный блогер Сергей Данилец.