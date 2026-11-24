Вона опублікувала відео на своїй сторінці в інстаграмі, де поділилася першими успіхами реабілітації та заспокоїла прихильників.

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Ведуча зазначила, що вже робить перші впевнені кроки без крісла колісного, дотримується порад лікарів та готується до зняття швів. Шийний комірець їй доведеться носити ще близько місяця. Також Наталі активно займається з фізіотерапевтом, щоб відновити рухливість правої руки: підіймати її вже виходить, хоча втримати навіть телефон чи склянку з водою поки важко.

Попри всі складнощі, зірка налаштована оптимістично та радіє навіть невеликим побутовим перемогам.

Вже ходжу сама, без допомоги крісла колісного. Сьогодні сама змогла зав'язати собі хвіст на голові – ще тиждень тому це взагалі здавалося неможливим. Дякую вам дуже за турботу й повідомлення. Обіймаю кожного. Все буде добре, по-іншому ніяк. Ви ж знаєте, я людина позитивна– сказала Наталі.

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Наталі Солонік розповіла про свій стан після ДТП: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, ДТП сталася вночі 8 листопада, коли ведуча поверталася зі зйомок і спала на задньому сидінні авто. Машину раптово занесло на дорозі, після чого стався сильний удар.

Спершу медики думали, що постраждали лише два хребці. Проте обстеження виявило набагато серйозніші травми: ушкоджень зазнали чотири хребці, один із яких лікарям довелося буквально збирати по частинах. Крім того, ведуча дістала численні забої та травмувала руку. У середині листопада Наталі Солонік перенесла складну чотиригодинну операцію, після якої права рука спершу працювала лише наполовину.

Раніше у ДТП на спорткарі потрапив відомий блогер Сергій Данилець.