5 июня, 17:59
Полный пипец, – Наталка Денисенко напугала поклонников, показавшись в слезах в больнице
Основні тези
- Наталка Денисенко опубликовала инстаграм-сторис из больницы, что напугало поклонников.
- Актриса отметила, что находится в плохом состоянии.
Наталка Денисенко смутила поклонников. Она выставила инстаграм-сторис из больницы.
Актриса отметила, что находится в плохом состоянии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Натальи Денисенко.
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