На фоне слухов о разводе: Наталка Денисенко впервые сделала заявление о личной жизни
- Распространились слухи о разводе Наталки Денисенко и Андрея Федичника, но актриса пока не дала официального комментария.
- Денисенко в социальных сетях высказала, что наслаждается жизнью, несмотря на слухи о личной жизни.
В сети появилась информация, что Наталья Денисенко и Андрей Федичник разводятся. Журналисты обратились к актрисе за комментарием, однако пока она не дала ответа.
В то же время актриса прокомментировала личную жизнь в социальных сетях на фоне слухов о разрыве. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы.
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Так, Наталка Денисенко запостила сторис, где катается на качелях на детской площадке.
Пока Бог дает мне жизнь, я буду ею наслаждаться на все 100 процентов. А кто хочет – может "перемыть мне косточки",
– написала актриса.
Наталка Денисенко высказалась о личной жизни / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о разводе Наталки Денисенко с мужем-военным
В государственном реестре судебных решений зарегистрировано дело о расторжении брака между актрисой Денисенко и ее мужем Фединчиком. Иск был подан Натальей в Богунский районный суд Житомира 31 января 2025 года.
Судебное заседание по разводу назначено на 8 мая. Ранее мы подробнее писали о том, что Наталка Денисенко разводится с мужем-военным и об истории их любви.