Наталка Денисенко разводится с мужем-военным, – СМИ

Кажется, в отношениях Натальи Денисенко и Андрея Фединчика наступили перемены. Актриса подала заявление на развод со своим супругом.

Муж актрисы сейчас служит в рядах ВСУ, пишет Show 24.

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Так, в Едином государственном реестре судебных решений появилось дело о расторжении брака Денисенко и Фединчика. Согласно информации, иск поступил в Богунский районный суд Житомира еще 31 января 2025 года. Инициатором развода стала именно актриса.

К тому же внимательные подписчики заметили, что актриса уже давно не публикует совместных фото с мужем в соцсетях.



Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Скриншот с сайта

Пока ни Денисенко, ни Фединчик официально не комментировали ситуацию. В то же время Редакция 24 Канала обратилась к актрисе за комментарием. Правда, пока мы не получили ответ от знаменитости.

Что известно об отношениях Андрея Фединчика и Натальи Денисенко