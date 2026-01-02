Победительница "МастерШеф" прошла военную подготовку
- Наталка Никишина, победительница 14-го сезона "МастерШеф", прошла базовую военную подготовку, что повлияло на ее мышление и чувство ответственности.
- Наталка родом из Луганска, живет в Киеве более 10 лет, до кулинарной карьеры работала флористом и сейчас активно ведет кулинарный блог.
Речь идет о Наталье Никишиной – победительнице 14-го сезона "МастерШеф". На днях кулинарка удивила своих подписчиков неожиданной новостью.
Те, кто следили за Наташей на проекте и в социальных сетях, хорошо знают, что характер у девушки довольно сильный. Поэтому то, что она решилась на прохождение базовой военной подготовки – это одновременно и удивление, и нет, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу.
Читайте также Где сейчас крестная мама Зеленской – Елена Кравец
Никишина в своей заметке отметила, что "вапще в шоке от своих решений: взвешенных, а иногда импульсивных".
Она поблагодарила свою команду, что всегда ее поддерживает и дает ощущение плеча рядом. Кулинарка говорит, что для нее это больше, чем о работе, ведь именно с этими людьми можно ошибаться, а потом идти дальше.
Девушка также сообщила о том, что прошла базовую военную подготовку.
Базовая военная подготовка стала одним из знаковых событий этого года. Повлияла на мое мышление, на чувство ответственности, на понимание себя и своего места. На то, как я смотрю на силу, страх и выдержку – свою и чужую,
– написала победительница "МастерШеф".
Наталка также опубликовала серию фото, которые сделала во время прохождения военной подготовки.
Наталка Никишина прошла базовую военную подготовку / Фото из инстаграма
Она подытожила, что "обесценивание вообще стало испытанием этого года, но я справилась... Дальше будет".
В конце декабря телеканал СТБ назвал имя победителя 16-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф".
Что известно о Наталье Никишиной?
- Девушка родом из Луганска, однако уже более 10 лет живет в Киеве.
- До начала развития кулинарной карьеры работала флористом.
- Наталья долго боялась подавать заявку на "МастерШеф", однако дала обещание сама себе, поэтому решила дать шанс своим кулинарным способностям.
- Сегодня Никишина активно развивает кулинарный блог. На странице она не только делится вкусными рецептами, но и сотрудничает с различными рекламодателями, чтобы расширить свою аудиторию.