2 января, 09:51
Обновлено - 09:53, 2 января

Победительница "МастерШеф" прошла военную подготовку

Марта Гнат
Основні тези
  • Наталка Никишина, победительница 14-го сезона "МастерШеф", прошла базовую военную подготовку, что повлияло на ее мышление и чувство ответственности.
  • Наталка родом из Луганска, живет в Киеве более 10 лет, до кулинарной карьеры работала флористом и сейчас активно ведет кулинарный блог.

Речь идет о Наталье Никишиной – победительнице 14-го сезона "МастерШеф". На днях кулинарка удивила своих подписчиков неожиданной новостью.

Те, кто следили за Наташей на проекте и в социальных сетях, хорошо знают, что характер у девушки довольно сильный. Поэтому то, что она решилась на прохождение базовой военной подготовки – это одновременно и удивление, и нет, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу.

Никишина в своей заметке отметила, что "вапще в шоке от своих решений: взвешенных, а иногда импульсивных".

Она поблагодарила свою команду, что всегда ее поддерживает и дает ощущение плеча рядом. Кулинарка говорит, что для нее это больше, чем о работе, ведь именно с этими людьми можно ошибаться, а потом идти дальше.

Девушка также сообщила о том, что прошла базовую военную подготовку.

Базовая военная подготовка стала одним из знаковых событий этого года. Повлияла на мое мышление, на чувство ответственности, на понимание себя и своего места. На то, как я смотрю на силу, страх и выдержку – свою и чужую, 
– написала победительница "МастерШеф".

Наталка также опубликовала серию фото, которые сделала во время прохождения военной подготовки.

Наталка Никишина прошла базовую военную подготовку / Фото из инстаграма

Она подытожила, что "обесценивание вообще стало испытанием этого года, но я справилась... Дальше будет".

В конце декабря телеканал СТБ назвал имя победителя 16-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф".

Что известно о Наталье Никишиной?

  • Девушка родом из Луганска, однако уже более 10 лет живет в Киеве.
  • До начала развития кулинарной карьеры работала флористом.
  • Наталья долго боялась подавать заявку на "МастерШеф", однако дала обещание сама себе, поэтому решила дать шанс своим кулинарным способностям.
  • Сегодня Никишина активно развивает кулинарный блог. На странице она не только делится вкусными рецептами, но и сотрудничает с различными рекламодателями, чтобы расширить свою аудиторию.