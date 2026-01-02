Ті, хто стежили за Наталкою на проєкті та в соціальних мережах, добре знають, що характер у дівчині доволі сильний. Тому те, що вона наважилась на проходження базової військової підготовки – це водночас і здивування, і ні, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку.

Нікішина у своєму дописі зазначила, що "вапще у шоці зі своїх рішень: зважених, а іноді імпульсивних".

Вона подякувала своїй команді, що завжди її підтримує й дає відчуття плеча поруч. Кулінарка каже, що для неї це більше, ніж про роботу, адже саме з цими людьми можна помилятись, а потім іти далі.

Дівчина також повідомила про те, що пройшла базову військову підготовку.

Базова військова підготовка стала однією зі знакових подій цього року. Вплинула на моє мислення, на відчуття відповідальності, на розуміння себе і свого місця. На те, як я дивлюсь на силу, страх і витримку – свою і чужу,

– написала переможниця "МастерШеф".

Наталка також опублікувала серію фото, які зробила під час проходження військової підготовки.

Вона підсумувала, що "знецінення взагалі стало випробуванням цього року, але я впоралась… Далі буде".

Наприкінці грудня телеканал СТБ назвав ім'я переможця 16-го сезону кулінарного шоу "МастерШеф".

Що відомо про Наталку Нікішину?