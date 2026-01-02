Те, кто следили за Наташей на проекте и в социальных сетях, хорошо знают, что характер у девушки довольно сильный. Поэтому то, что она решилась на прохождение базовой военной подготовки – это одновременно и удивление, и нет, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу.

Никишина в своей заметке отметила, что "вапще в шоке от своих решений: взвешенных, а иногда импульсивных".

Она поблагодарила свою команду, что всегда ее поддерживает и дает ощущение плеча рядом. Кулинарка говорит, что для нее это больше, чем о работе, ведь именно с этими людьми можно ошибаться, а потом идти дальше.

Девушка также сообщила о том, что прошла базовую военную подготовку.

Базовая военная подготовка стала одним из знаковых событий этого года. Повлияла на мое мышление, на чувство ответственности, на понимание себя и своего места. На то, как я смотрю на силу, страх и выдержку – свою и чужую,

– написала победительница "МастерШеф".

Наталка также опубликовала серию фото, которые сделала во время прохождения военной подготовки.

Наталка Никишина прошла базовую военную подготовку / Фото из инстаграма

Она подытожила, что "обесценивание вообще стало испытанием этого года, но я справилась... Дальше будет".

В конце декабря телеканал СТБ назвал имя победителя 16-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф".

Что известно о Наталье Никишиной?