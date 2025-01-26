Эта новость может разочаровать фанов, – победители Евровидения 2024 отменили концерт в Киеве

Весной этого года победители Евровидения 2024 Nemo планировали выступать в Киеве. Впрочем, исполнители отменили это выступление.

Они объяснили причину в соцсетях. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артистов.

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Так, летом 2024 года Nemo анонсировали гастрольный тур по Европе, включая выступление в киевском клубе Atlas, запланированное на март 2025 года. Однако музыканты приняли решение перенести концерты из-за задержки работы над новым альбомом.

С тяжелым сердцем объявляем о переносе тура по Европе в этом году. Даты концертов изменены на конец октября и декабрь. Понимаем, что эта новость может разочаровать фанатов, и просим прощения за все неудобства. Большие музыкальные проекты требуют времени,

– отметили Nemo.

Музыканты добавили, что следующие месяцы полностью посвятят работе над новым альбомом, с целью создать уникальный и качественный музыкальный материал. Дополнительная информация о новых датах концертов в Украине и Греции будет обнародована позже.

Напомним, в июле прошлого года в Швейцарии состоялся фестиваль Luzern Live, где выступили победители Евровидения-2024 Nemo и одна из представительниц Украины Jerry Heil. Певцы зажгли сцену своими хитами и подняли украинский флаг во время совместного выступления.