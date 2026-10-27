Нидерланды отказались от участия в Евровидении-2027: что изменилось

Нидерланды отказались от участия в песенном конкурсе Евровидение-2027, хотя ранее страна планировала вернуться в соревнование.

Нидерландская общественная телерадиокомпания NPO после консультаций с представителями вещательных компаний решила приостановить подготовку к конкурсу. Причиной стали разногласия относительно участия страны на фоне споров вокруг Израиля.

В NPO пояснили, что на данный момент нет достаточной поддержки среди вещателей для участия Нидерландов в конкурсе. По словам председателя правления компании Джет де Раниц, сначала переговоры давали основания надеяться на возвращение, однако согласовать приемлемый формат так и не удалось.

Учитывая деликатность обсуждаемых сейчас тем, мы решили пока сделать паузу,

– отметила де Раниц.

Директор по вопросам СМИ NPO Юрре Босман добавил, что участие Израиля вызывает разные реакции в обществе, провоцирует дискуссии и разногласия. Подобные споры возникают и среди вещателей и работников медиасферы. В NPO подчеркнули, что хотят отправлять артистов на конкурс только при условии полной поддержки со стороны одного или нескольких вещателей.

В то же время Нидерланды не отказываются от трансляции Евровидения. Общественный вещатель NOS покажет полуфиналы и финал конкурса в 2027 году с комментариями на нидерландском языке.

Напомним, что в декабре 2025 года нидерландская вещательная компания AVROTROS вместе с несколькими другими вещателями отказался от участия в Евровидении-2026, в связи с действиями израильской армии в секторе Газа. Они требовали отстранить Израиль от участия в конкурсе, однако Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил его участие.