Сделанный из российских снарядов: королева Нидерландов передала чешской церкви особый колокол

Королева Нидерландов продемонстрировала солидарность с Украиной. Максима передала Чешской Республике колокол, частично сделанный из российского оружия, которым атаковали украинцев.

Церемония состоялась 5 июня. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на AP.

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"Колокол свободы" изготовили на литейном заводе Royal Eijsbouts в Нидерландах. Он содержит фрагменты артиллерийских снарядов и другого оружия, которым российские военные атаковали Украину.

Этот колокол имеет много символики, и это очень особый проект для нас. Использовать материал, предназначенный для насилия, и превратить его в нечто мирное – это хорошая идея,

– рассказал владелец литейной колоколов Йост Эйсбоутс.

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Колокол установят на башне церкви Святого Спасителя в Праге. Ранее на этом месте был оригинальный колокол, который захватила австро-венгерская армия и превратила в оружие во время Первой мировой войны.

На торжественной церемонии в храме присутствовали президентская чета Чехии: Петр Павел и его жена Ева.

Напомним, Украину поддерживают не только Нидерланды и Чехия, но и Швеция. Королева Сильвия и кронпринцесса Виктория на днях встретились с украинскими детьми, пострадавшими от войны.