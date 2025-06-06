Церемонія відбулась 5 червня. Про це пише Show 24 з посиланням на AP.

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"Дзвін свободи" виготовили на ливарному заводі Royal Eijsbouts у Нідерландах. Він містить фрагменти артилерійських снарядів та іншої зброї, якою російські військові атакували Україну.

Цей дзвін має багато символіки, і це дуже особливий проєкт для нас. Використати матеріал, призначений для насильства, і перетворити його на щось мирне – це гарна ідея,

– розповів власник ливарні дзвонів Йост Ейсбоутс.

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Дзвін встановлять на вежі церкви Святого Спасителя у Празі. Раніше на цьому місці був оригінальний дзвін, який захопила австро-угорська армія та перетворила на зброю під час Першої світової війни.

На урочистій церемонії в храмі було присутнє президентське подружжя Чехії: Петр Павел і його дружина Єва.

Нагадаємо, Україну підтримують не лише Нідерланди та Чехія, але й Швеція. Королева Сильвія та кронпринцеса Вікторія днями зустрілися з українськими дітьми, що постраждали від війни.