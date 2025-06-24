Блогер Николас Карма купил квартиру и показал, как она выглядит

Блогер Николас Карма сообщил, что купил квартиру. Он также показал, как она выглядит.

Николас опубликовал в инстаграме видео, в котором поделился подробностями и сделал экскурсию по дому, где пока не сделан ремонт, пишет Show 24. Однако блогер не рассказал, где именно приобрел квартиру.

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Николас Карма признался, что его мама мечтала, чтобы сын имел собственное жилье. Он же вкладывал все деньги в собственное развитие.

Я всегда рассчитывал только на себя. И продюсером для себя всегда был я сам. Мой кошелек и моя вера. Я не избегал ни одной работы. Делал все, что приносило деньги. Потому что деньги нужны были не для статуса, а для мечты,

– рассказал блогер.

Мужчина вспомнил, что не имел сбережений в начале полномасштабного вторжения. Он арендовал место в комнате и спал на полу. Однако только ночевал там, ведь целый день работал курьером.

Параллельно начал снимать "Сколько стоит look?" Просто на телефон и дешевый микрофон. Уже через полгода это начало давать плоды. Но мой путь не про пол года. Мой путь – это с 18 лет, когда я начал зарабатывать и вкладывал в себя все до копейки. Рисковал всем, потому что верил,

– поделился Николас Карма.

Николас отметил, что покупка квартира – это результат его 10-летней работы. Блогер добавил, что гордится собой и тем, что в 18 лет его "не сломали насмешки" и "не задавили те, кто не верил".

Карма отметил, что приобрел квартиру честно. Блогер не рекламировал то, что противоречит его принципам, не обманывал людей, а упорно работал и верил в себя.

Реакция сети

В комментариях под заметкой люди поздравляют Николаса Карму с покупкой и пишут, что он является примером.

"Поздравляю вас, Николас. Вы – пример для многих. Вы очень классный".

"Гордимся! Хороший пример и сильная мотивация для молодых ребят. Так держать!"

"Вы молодец! Я рад за вас".

"Поздравляю вас. Это действительно очень крутая новость. Хотя еще много чего надо сделать, но вы справитесь".

"Рада за вас! Вы очень молодец!"

"Это просто пример огромной веры и труда. Молодец".

"Поздравляю! Твой путь заслуживает уважения".

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