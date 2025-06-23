"Страшная ночь позади": Джамала, Квиткова и другие звезды отреагировали на обстрел Киева
- Ночью 23 июня российская армия атаковала Киев ракетами и дронами, что привело к гибели людей, ранений и разрушений.
- Украинские звезды, такие как Джамала, Даша Квиткова, Кристина Решетник и Екатерина Осадчая, отреагировали на обстрел в соцсетях, выражая соболезнования и показывая, как прятались в укрытиях.
Ночью 23 июня российская армия атаковала Киев ракетами и дронами. В результате обстрела погибли люди, многие получили ранения, есть значительные разрушения. Жители столицы пережили очередную страшную ночь.
Украинские звезды отреагировали на российский удар по Киеву в социальных сетях. Они показали последствия атаки и как прятались этой ночью в укрытиях. Подробнее читайте в материале Show 24.
Читайте также Возле дома Михаила Лебиги прогремел громкий взрыв во время ночной атаки: момент попал на видео
Джамала
Певица Джамала показала, как с младшим сыном пряталась в укрытии во время ночной атаки. Она опубликовала сториз на английском языке, чтобы привлечь внимание иностранной аудитории к тому, что делается в Украине.
Даша Квиткова
Блогерша Даша Квиткова с сыном провела ночь в машине.
Еще одна тяжелая ночь для украинцев и наших городов. Ракеты, "Шахеды", снова ракеты,
– написала она.
Кристина Решетник
Семья Григория и Кристины Решетников пряталась от дронов и ракет на паркинге.
Екатерина Осадчая
Журналистка Екатерина Осадчая выразила свои соболезнования людям, которые потеряли близких, и пожелала скорейшего восстановления тем, кто пострадал.
Опять утро, когда картинка за окном не совпадает с событиями. Летнее солнце и страшная ночь позади. Мы обязательно дождемся, когда на месте болот останется самая большая в мире пустыня,
– отметила Осадчая.
Звезды отреагировали на удар по Киеву / Скриншоты из инстаграма
Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский прокомментировал атаку на Киев.