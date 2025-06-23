"Страшная ночь позади": Джамала, Квиткова и другие звезды отреагировали на обстрел Киева

Ночью 23 июня российская армия атаковала Киев ракетами и дронами. В результате обстрела погибли люди, многие получили ранения, есть значительные разрушения. Жители столицы пережили очередную страшную ночь.

Украинские звезды отреагировали на российский удар по Киеву в социальных сетях. Они показали последствия атаки и как прятались этой ночью в укрытиях. Подробнее читайте в материале Show 24.

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Джамала

Певица Джамала показала, как с младшим сыном пряталась в укрытии во время ночной атаки. Она опубликовала сториз на английском языке, чтобы привлечь внимание иностранной аудитории к тому, что делается в Украине.

Джамала с сыном во время ночной атаки на Киев / Скриншот из инстаграма певицы

Джамала о российском обстреле / Скриншот из инстаграма певицы

Даша Квиткова

Блогерша Даша Квиткова с сыном провела ночь в машине.

Еще одна тяжелая ночь для украинцев и наших городов. Ракеты, "Шахеды", снова ракеты,

– написала она.

Даша Квиткова вышла на связь после обстрела Киева / Скриншот из инстаграма блогерши

Кристина Решетник

Семья Григория и Кристины Решетников пряталась от дронов и ракет на паркинге.

Кристина Решетник с семьей провела ночь на паркинге / Скриншот из ее инстаграма

Екатерина Осадчая

Журналистка Екатерина Осадчая выразила свои соболезнования людям, которые потеряли близких, и пожелала скорейшего восстановления тем, кто пострадал.

Опять утро, когда картинка за окном не совпадает с событиями. Летнее солнце и страшная ночь позади. Мы обязательно дождемся, когда на месте болот останется самая большая в мире пустыня,

– отметила Осадчая.

Екатерина Осадчая о ночной атаке / Скриншот из инстаграма

Звезды отреагировали на удар по Киеву / Скриншоты из инстаграма

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский прокомментировал атаку на Киев.