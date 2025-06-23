Взрыв прогремел и недалеко от дома, где живет блогер Михаил Лебига. Момент попал на видео, которое он опубликовал в инстаграме, пишет Show 24.

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На видео, которое распространил Михаил Лебига, сначала слышен звук дрона, а потом раздался громкий взрыв. Блогер успел лечь на землю, он увидел в окне вспышку. В тот момент парень общался с кем-то из своих знакомых.

20 минут назад. Первый раз в жизни, бл*ть, включил запись. Больше не буду, я еб*л,

– подписал видео Лебига.

Возле дома Лебиги прогремел взрыв: в видео есть нецензурная лексика

Михаил Лебига также показал последствия российской атаки. В его доме посыпалась штукатурка.

Будут должны мне новую штукатурку,

– написал блогер.

В доме Михаила Лебиги посыпалась штукатурка / Скриншот из инстаграма блогера

Россияне атаковали Украину 23 июня

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне запустили по Украине 352 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов, 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 5 крылатых ракет Искандер-К. 158 воздушных целей удалось сбить, еще 196 – локально потеряны.

"Зафиксировано прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области", – сообщили в ПС.

Пострадали 6 районов столицы: Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Дарницкий. В ГСЧС рассказала, что количество погибших в Киеве увеличилось до 6 человек.