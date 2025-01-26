Украинскую документалку номинировали на Оскар, песни финалистов Нацотбора: главные события шоубиза
Последняя неделя была насыщенной на события в мире и в Украине в развлекательной сфере и не только. В центре обсуждений финалисты Нацотбора, Евровидение-2025, номинанты на Оскар и первые концерты 2025 года.
24 Канал собрал главные события, произошедшие в шоу-бизнесе за последнюю неделю. Если вы пристально следите за жизнью украинской культурной сферы, не пропустите последние новости.
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Финалисты Нацотбора: порядковые номера и все песни
23 января состоялась презентация песен всех финалистов Нацотбора и жеребьевка, что определило их порядковые номера для выступления на последнем этапе песенного конкурса:
- Влад Шериф – Wind of change
- Абие – "Дом"
- MOLODI – My sea
- Future Culture – Waste My Time
- Маша Кондратенко – No time to cry
- KHAYAT – Honor
- FIЇNKA – "Культура"
- KRYLATA – Stay true
- Ziferblat – Bird of pray
- "ДК Энергетик" – "Сіль"
Все песни финалистов Нацотбора: слушайте онлайн
Организаторы Нацотбора готовы удивлять финалом, который пройдет 8 февраля в формате телевизионного концерта. Среди больших изменений – голосовать за фаворита можно будет не только через Дію, но и через смс-сообщение.
По словам креативного директора Нацотбора, финал будет напоминать формат самого Евровидения: здесь будет 5 интервал-актов, открытие с участием звезд и грин-рум.
Имена ведущих Евровидения
Организаторы песенного конкурса тем временем объявили имена трех звезд, которые будут вести шоу в швейцарском Базеле.
В состав ведущих вошли: швейцарская комикеса и телеведущая Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер, которая известна своей работой на телевидении в Италии, Германии и Швейцарии, а также опытная швейцарская телеведущая и певица Сандра Штудер, которая представляла Швейцарию на Евровидении в 1991 году.
Фильм о войне в Украине номинировали на Оскар
23 января Американская киноакадемия объявила номинантов на престижную премию Оскар. Украинский документальный фильм "Фарфоровая война" о войне получил признание в мире – его номинировали в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".
Номинанты на "Лучший документальный фильм" / Фото из соцсети Х
Лента Славы Леонтьева и Брендана Белломо рассказывает о трех художниках, которые остались в Харькове несмотря на войну. Они украшали фарфоровыми фигурками уничтоженные россиянами дома.
Впрочем, список номинантов на Оскар неприятно поразил, ведь на победу в 6 категориях претендует фильм "Анора" о россиянах. Актер Юрий Борисов, который поддерживает российскую пропаганду, может стать лучшим актером второго плана.
В целом среди номинантов лидирует "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара.
"Океан Эльзы" анонсировал большой концерт
Украинская группа объявила о большом концерте под названием "Тот день", который состоится 27 июня во Львове. Выступление пройдет на территории !FESTrepublic.
"Тот день во Львове" – это возможность вернуться к себе настоящему, вспомнить самые дорогие моменты и наполниться новой силой. Это день, когда мы снова будем вместе в городе, что вдохновляет, где началась история группы и где снова будет звучать музыка, объединяющая поколения украинцев по всему миру,
– поделились музыканты.
Александра Николаенко в нескольких метрах от Трампа
20 января в США состоялось торжественное событие – инаугурация Дональда Трампа, который стал 47-м президентом США. В списке приглашенных гостей оказалась украинская топ-модель, обладательница титула "Мисс Украина-2001" и основательница конкурса "Мисс Украина Вселенная" – Александра Николаенко. Ее пригласили на событие с 89-летним мужем-миллиардером Филом Раффином.
Александра Николаенко вблизи Трампа / Фото Telegraf
Ее выход вызвал бурную реакцию, ведь это не только редкий выход женщины, – она также стояла в первых рядах возле Трампа. Но все объясняется тем, что Николаенко познакомилась с президентом США в период своей модельной карьеры. Поговаривают, якобы именно он познакомил Александру с мужем.