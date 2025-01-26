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Важливо Жоден солдат не мріє про війну․ Історія військового, який повернувся на фронт після ампутації

Фіналісти Нацвідбору: порядкові номери та всі пісні

23 січня відбулась презентація пісень усіх фіналістів Нацвідбору та жеребкування, що визначило їхні порядкові номери для виступу на останньому етапі пісенного конкурсу:

Влад Шериф – Wind of change Абіє – "Дім" MOLODI – My sea Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No time to cry KHAYAT – Honor FIЇNKA – "Культура" KRYLATA – Stay true Ziferblat – Bird of pray "ДК Енергетик" – "Сіль"

Усі пісні фіналістів Нацвідбору: слухайте онлайн

Організатори Нацвідбору готові дивувати фіналом, що пройде 8 лютого у форматі телевізійного концерту. Серед великих змін – голосувати за фаворита можна буде не лише через Дію, але й через смс-повідомлення.

За словами креативного директора Нацвідбору, фінал нагадуватиме формат самого Євробачення: тут буде 5 інтервал-актів, відкриття з участю зірок та грін-рум.

Імена ведучих Євробачення

Організатори пісенного конкурсу тим часом оголосили імена трьох зірок, які вестимуть шоу у швейцарському Базелі.

До складу ведучих увійшли: швейцарська комікеса та телеведуча Гейзел Брюґґер, Мішель Гунцікер, яка відома своєю роботою на телебаченні в Італії, Німеччині та Швейцарії, а також досвідчена швейцарська телеведуча й співачка Сандра Штудер, яка представляла Швейцарію на Євробаченні у 1991 році.

Фільм про війну в Україні номінували на Оскар

23 січня Американська кіноакадемія оголосила номінантів на престижну премію Оскар. Український документальний фільм "Порцелянова війна" про війну отримав визнання у світі – його номінували в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".



Номінанти на "Найкращий документальний фільм" / Фото з соцмережі Х

Стрічка Слави Лєонтьєва та Брендана Белломо розповідає про трьох художників, які залишились в Харкові попри війну. Вони прикрашали порцеляновими фігурками знищені росіянами будинки.

Утім, список номінантів на Оскар неприємно вразив, адже на перемогу в 6 категоріях претендує фільм "Анора" про росіян. Актор Юрій Борисов, який підтримує російську пропаганду, може стати найкращим актором другого плану.

Загалом серед номінантів лідирує "Емілія Перес" режисера Жака Одіара.

"Океан Ельзи" анонсував великий концерт

Український гурт оголосив про великий концерт під назвою "Той день", що відбудеться 27 червня у Львові. Виступ пройде на території !FESTrepublic.

"Той день у Львові" – це можливість повернутися до себе справжнього, пригадати найдорожчі моменти й наповнитися новою силою. Це день, коли ми знову будемо разом у місті, що надихає, де почалась історія гурту і де знову звучатиме музика, що об’єднує покоління українців по всьому світу,

– поділилися музиканти.

Олександра Ніколаєнко за кілька метрів від Трампа

20 січня у США відбулась урочиста подія – інавгурація Дональда Трампа, який став 47-м президентом США. У списку запрошених гостей виявилась українська топмодель, володарка титулу "Міс Україна-2001" та засновниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" – Олександра Ніколаєнко. Її запросили на подію з 89-річним чоловіком-мільярдером Філом Раффіном.



Олександра Ніколаєнко поблизу Трампа / Фото Telegraf

Її вихід спричинив бурхливу реакцію, адже це не тільки рідкісний вихід жінки, – вона також стояла у перших рядах біля Трампа. Та все пояснюється тим, що Ніколаєнко познайомилась з президентом США у період своєї модельної кар'єри. Подейкують, нібито саме він познайомив Олександру з чоловіком.