Мини-альбом от Дантеса, песня о самой тяжелой зиме от OTOY: лучшие премьеры недели

Весна – будто глоток свежего воздуха для артистов, поэтому они продолжают радовать поклонников премьерами. На этой неделе новинки представили BRYKULETS, Макс Барских, Владимир Дантес и другие.

Pivovarov Prod, Kate Soul и Алексей Копылов

Kate Soul и Алексей Копылов представили песню "Поламана любов", которая была создана в рамках проекта Артема Пивоварова "Новые имена", где он поддерживает талантливых начинающих исполнителей.

Эта песня о том состоянии, когда твое сердце переполнено любовью и болью одновременно. Мы выложили домашнее видео с телефона, под гитару, и люди начали массово ее перепевать, снимать видео под звук. Артем предложил нам сотрудничество и в самом начале коммуникации сказал, что верит в нас, что мы "заразили" своей песней всех, включая его, и он хочет дать ей новое дыхание, помочь, чтобы ее услышали все,

– поделились певцы.

BRYKULETS

13 марта BRYKULETS презентовал сингл "Планета Любовь". Это трек о сильной влюбленности и влечение, страсти, эмоциональной зависимости и состояние, когда человек становится центром твоего мира, твоим вдохновением и слабостью.

"Планета Любовь" – это трек о состоянии, когда любовь становится отдельной реальностью. Когда один человек превращается в мир, день и даже кислород для легких. В этой песне сочетаются одержимость и нежность, цветы утром и немного безумия ночью – все честно, без фильтров,

– прокомментировал премьеру артист.

Макс Барских

Макс Барских запремьерил песню под названием "Слезы". Она звучит как современная поп-балада, в которой классические элементы прошлого переосмыслены через нынешнюю продакшн-культуру.

Golubenko

Golubenko выпустил композицию "Люмены" – об ощущении, которое, пожалуй, переживал каждый. Когда человека нет рядом, и ты не знаешь, куда себя деть, постоянно думаешь о нем.

Пожалуй, каждый знает это состояние, когда постоянно ловишь себя на мысли о ком-то: сегодня, завтра, еще через день. Для меня эта песня – о том тепле, которое может дать один человек, даже когда он далеко. И о простом желании – чтобы скорее наступило то завтра,

– признался Golubenko.

ХАС и HURA

Рэперы ХАС и HURA презентовали совместный трек "В зеркале". Это история о сложных отношениях между родителями и детьми. В клипе появился сын ХАСа – Марсель. Это первый опыт съемок для мальчика.

Когда одну сцену пришлось повторить несколько раз, он честно сказал, что ему скучно. Поэтому мы просто превратили съемки в атмосферу нашего обычного общения – такую, как у нас дома,

– рассказал рэпер.

Mr. Vel

Финалист Национального отбора на Евровидение-2026 Mr. Vel выпустил новый трек "Забирай", в котором поет о любви.

Любовь – это единственное, за что нам стоит держаться изо всех сил. В мире, где так много тревог, изменений и потерь, именно она остается тем тихим светом, который не дает нам потеряться,

– отметил он.

Владимир Дантес

Владимир Дантес презентовал миниальбом "надо идти", куда вошли 6 треков: "Почему", "Лайки", "Просто люблю", "В объятиях" (саундтрек к фильму "Все оттенки соблазна", в котором артист сыграл главную роль), "Ты мой зверь" и "надо идти".

Главный трек EP "надо уходить" – о внутреннем разрыве, о моменте, когда ты любишь так, что земля уходит из-под ног, но понимаешь: у этой любви есть другие обстоятельства, другие обязательства, другая реальность. Это история о выборе между желанием и ответственностью, между "я хочу" и "я должен",

– поделился Дантес.

Виктор Павлик и Екатерина Бужинская

Народные артисты Украины Виктор Павлик и Екатерина Бужинская порадовали слушателей совместным треком "Зорепад".

Это нежная история любви, которая проходит сквозь годы, разлуки и испытания, но не теряет своей силы. Песня наполнена поэтическими образами звездного неба, весенних мечтаний и искренних чувств, что снова сводят влюбленные сердца,

– говорится в описании.

OTOY

12 марта OTOY представил трек о самой тяжелой украинской зиме – "Среди стен". Накануне релиза рэпер запустил в социальных сетях инициативу, чтобы рассказать об историях киевских бизнесов – малых и ветеранских, которые смогли пройти зиму 2026 года, несмотря на все трудности. Артист призывает людей поддержать их.

Шугар

Новая песня Шугара – "Душ" – это история о любви в эпоху соцсетей.

Это внутренний монолог парня, чей роман развивается между лайками в Instagram и мечтами о реальной близости,

– говорится в описании.

Gezweirdo

Украинская певица Gezweirdo презентовала сингл City Lights – о внутренней трансформации, свободе, доверии и глубокой эмоциональной связи, новом ориентире и этапе в жизни.

Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко представила манифест единства – "Містами" – о важности оставаться людьми.

Мы разной крови, но одного пульса. Разных языков, но одной боли. Во время, когда мир содрогается от войны, мы вдруг становимся ближе, чем когда-либо. Потому что границы – это линии на карте, а сердце не знает границ. Эта песня о единстве, рождающемся во тьме. О людях, которые разные... но вместе,

– говорит артистка.

