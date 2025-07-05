Летние новинки: Павлик, KHAYAT и еще 6 украинских релизов, которые хочется слушать на повторе

Лето в самом разгаре, а вместе с ним – и новая подборка украинских музыкальных релизов. На этой неделе артисты удивляют смелыми экспериментами, нежной лирикой и треками, которые хочется слушать на повторе.

Здесь и глубокие тексты, и вайбы для летних вечеров, и немного музыкальной ностальгии. Show 24 собрал для вас самое интересное.

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KALUSH и BALSAM

Записали дуэтную песню "Ветер" – это саундтрек для тех, кто не сдается, даже когда все вокруг кажется безвыходным.

KALUSH x BALSAM – Ветер: смотрите видео онлайн

CHEEV

Выпустил лирический синти-поп с духом 80-х, который называется "Раз в жизни".

В первой части песни я рассказываю о влюбленности, об ощущении полета над прохожими, когда любовь приходит раз в жизни. Но дальше настроение меняется – появляется сомнение и вопрос: смогут ли любимые встретиться снова в следующей жизни, если в этой уже не удастся?,

– рассказал певец.

CHEEV – "Раз в жизни": смотрите видео онлайн

Виктор Павлик и Геля Зозуля

Артисты вернули легендарную песню "Шикидим" в обновленном звучании. Виктор Павлик записал трек в дуэте с молодой артисткой Гелей Зозулей. Эта композиция рассказывает о любви, что исчезает, оставляя после себя лишь "Шик и дым".

Геля Зозуля & Виктор Павлик – "Шик и Дым": смотрите видео онлайн

Группа 100лица

Выпустила легкую, солнечную песню о юности, любви и воспоминаниях. Трек называется "Веснянки" и удачно передает летний вайб.

100лица – "Веснянки": смотрите видео онлайн

KHAYAT

Презентовал первый трек из будущего альбома – BALAMUT. Это манифест свободы быть собой в котором звучит микс электроники с украинской этникой. Как отмечает сам артист, песня – об отказе молчать, о сопротивлении шаблонам и внутренней силе.

KHAYAT – BALAMUT: смотрите видео онлайн

Dema

После дуэта с Владимиром Дантесом артистка записала сольный сингл "Мовчати". Веселый на первый взгляд трек имеет глубокий смысл – о внутренних тенях, сомнениях, грехи, которые мы часто прячем.

Dema – "Мовчати": смотрите видео онлайн

VOLKANOV

Порадовал своих фанов новым синглом "Небезпечна" – о женщине, которая знает, чего хочет. Здесь и красота, и уверенность, и сила – все, что завораживает с первого аккорда.

VOLKANOV – "НЕБЕЗОПАСНАЯ": смотрите видео онлайн

KARTA SVITU

Выпустила танцевальный трек Manicure, который мгновенно заседает в голове и уже постепенно набирает популярность в тиктоке.

KARTA SVITU – Manicure: смотрите видео онлайн