Очень собственная женщина, – известная певица призналась, хотела ли бы стать новой "Холостячкой"
- Певица Lida Lee призналась, что не смогла бы участвовать в "Холостяке" из-за своей ревнивости, но рассмотрела бы предложение стать главной героиней "Холостячки".
Сейчас продолжаются съемки нового сезона "Холостяка" с участием украинского актера Тараса Цимбалюка. Редакция Show 24 поинтересовалась, хотела ли бы певица Lida Lee принять участие в подобном проекте.
Так, исполнительница дала эксклюзивный комментарий и, кроме того, призналась, что думает о шоу "Холостячка", пишет Show 24.
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Lida Lee рассказала, что не смогла бы стать одной из участниц "Холостяка" и бороться за сердце мужчины, ведь она – очень ревнивая женщина: в команде, в отношениях, в семье и даже относительно собаки.
Я очень собственная женщина. Я никогда не смогла бы ни с кем никого делить. Девушки, я не знаю, как вы это делаете,
– с иронией отметила артистка.
В то же время она не исключила возможность стать главной героиней проекта "Холостячка", где мужчины будут соревноваться за ее внимание. Если бы получила такое предложение – серьезно бы задумалась.
К тому же недавно Lida Lee стала ведущей нового сезона шоу "Любовь на выживание".
Полную версию интервью с Lida Lee читайте на нашем сайте.
Заметим, что ранее телеведущий Григорий Решетник рассказывал, когда планируют снимать новый сезон шоу "Холостячка". До этого вышло только два сезона: в первом главной героиней стала актриса Ксения Мишина, а во втором – певица Злата Огневич.