Очень собственная женщина, – известная певица призналась, хотела ли бы стать новой "Холостячкой"

Сейчас продолжаются съемки нового сезона "Холостяка" с участием украинского актера Тараса Цимбалюка. Редакция Show 24 поинтересовалась, хотела ли бы певица Lida Lee принять участие в подобном проекте.

Так, исполнительница дала эксклюзивный комментарий и, кроме того, призналась, что думает о шоу "Холостячка", пишет Show 24.

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Lida Lee рассказала, что не смогла бы стать одной из участниц "Холостяка" и бороться за сердце мужчины, ведь она – очень ревнивая женщина: в команде, в отношениях, в семье и даже относительно собаки.

Я очень собственная женщина. Я никогда не смогла бы ни с кем никого делить. Девушки, я не знаю, как вы это делаете,

– с иронией отметила артистка.

В то же время она не исключила возможность стать главной героиней проекта "Холостячка", где мужчины будут соревноваться за ее внимание. Если бы получила такое предложение – серьезно бы задумалась.

К тому же недавно Lida Lee стала ведущей нового сезона шоу "Любовь на выживание".

Полную версию интервью с Lida Lee читайте на нашем сайте.

Заметим, что ранее телеведущий Григорий Решетник рассказывал, когда планируют снимать новый сезон шоу "Холостячка". До этого вышло только два сезона: в первом главной героиней стала актриса Ксения Мишина, а во втором – певица Злата Огневич.