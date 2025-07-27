Так, виконавиця дала ексклюзивний коментар і, крім того, зізналася, що думає про шоу "Холостячка", пише Show 24.

Цікаво Український співак заговорив про участь у шоу "Холостяк"

Lida Lee розповіла, що не змогла б стати однією з учасниць "Холостяка" й боротися за серце чоловіка, адже вона – дуже ревнива жінка: у команді, у стосунках, у родині й навіть щодо собаки.

Я дуже власна жінка. Я ніколи не змогла б ні з ким нікого ділити. Дівчата, я не знаю, як ви це робите,

– з іронією зазначила артистка.

Водночас вона не виключила можливість стати головною героїнею проєкту "Холостячка", де чоловіки змагатимуться за її увагу. Якби отримала таку пропозицію – серйозно б замислилася.

До того ж нещодавно Lida Lee стала ведучою нового сезону шоу "Кохання на виживання".

Повну версію інтерв'ю з Lida Lee читайте на нашому сайті.

Зауважимо, що раніше телеведучий Григорій Решетник розповідав, коли планують знімати новий сезон шоу "Холостячка". До цього вийшло лише два сезони: у першому головною героїнею стала акторка Ксенія Мішина, а в другому – співачка Злата Огнєвіч.